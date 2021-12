Alec Baldwin admite că i s-ar putea încheia cariera după moartea Halynei Hutchins

Alec Baldwin a recunoscut că ar putea ajunge la finalul carierei sale de actor după mortea directoarei de imagine, Halyna Hutchins, pe platoul de filmare al peliculei "Rust", relatează BBC. "S-ar putea întîmpla asta, dar nu-mi pasă", a spus Baldwin într-un interviu acordat televiziunii americane ABC.

"S-ar putea întîmpla asta", a declarat actorul în vîrstă de 63 de ani, în interviul acordat lui George Stephanopoulos de la ABC, adăugînd că nu-i pasă. Baldwin a mai spus că "nu a apăsat pe trăgaciul" armei în timpul incidentului din 21 octombrie din New Mexico, transmite Noi.md cu referire la digi24.ro.

"Cineva a pus un glonț într-o armă. Știu că nu sînt eu", a afirmat el.

Interviul de la ABC a fost difuzat în SUA joi seara.

"Nu știu ce s-a întîmplat pe acel platou. Nu știu cum a ajuns acel glonț în acea armă. Nu știu", a declarat Baldwin.

Actorul a precizat că în timpul repetiției din 21 octombrie, Halyna Hutchins îi dirija fiecare mișcare. "Mă ghida în legătură cu modul în care să țin arma. Am ținut-o acolo unde mi-a spus ea să o țin".

Pentru a obține cadrul perfect, actorul a spus că a trebuit să armeze pistolul, dar nu să tragă cu el.

"Nu am apăsat pe trăgaci. Am armat pistolul. Am spus: Poți să vezi asta? Poți să vezi asta? Poți să vezi asta? Și apoi am dat drumul la percutorul armei, iar arma s-a descărcat", a continuat Baldwin.

Este prima dată cînd Alec Baldwin a vorbit despre incident în fața camerei, cu excepția unui scurt interviu pe care l-a acordat pentru TMZ în octombrie, în încercarea de a opri paparazzi să îl urmărească pe el și familia sa.

Alec Baldwin este cunoscut mai ales pentru interpretările sale în filme precum "Glengarry Glen Ross" și "The Hunt For Red October", precum și pentru modul în care l-a imitat pe Donald Trump în emisiunea americană "Saturday Night Live".