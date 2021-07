Actrița originară din Moldova care a plecat să cucerească Hollywood-ul

Era numită "Gina Lollobrigida rusă", fiind comparată cu Elizabeth Taylor și Viven Li.

Ne-o amintim după rolurile de împărăteasă din filmul „Țarul Ivan își schimbă profesia" (Ivan Vasilievici meniaiet professiu), Cianitei din filmul „Sărutul Cianitei", al Sofocicăi din „Nu poate fi" (Ne mojet bîti) și cel al Varvarei în „Taverna de pe Piatnițkaia" (Traktir na Piatnițkoi).

Larisa Eriomin s-a născut la Tiraspol la 12 septembrie 1950. Din copilărie, ea a studiat muzică și arta actorului. Cînd a împlinit 6 ani, familia ei s-a mutat cu traiul la Chișinău, unde Larisa a absolvit școala medie cu medalie de aur. O dată, după ce a citit compunerea ei, directorul adjunct al școlii a spus clasei: „... Ei bine, despre compunerea Larisei eu pot spune doar un singur lucru: unui om excepțional - activitate fructuoasă!

Așa s-a și întîmplat. Numai că profesorii i-au prezis cariera în știință, medicină și literatură. Însă în anul 1968 Larisa a devenit studentă la Teatrul-studio de Artă MHAT, la cursul Artistului Poporului din URSS, profesorului Pavel Massaliski.

Odată ajunsă la cea de-a treia etapă, comisia nu putea decide pe cine să aleagă: toți abiturienții erau fost toate buni. Și în loc de o singură etapă a III-a au organizat trei, de fiecare dată selectînd cîțiva studenți. Discutînd candidatura Larisei, Massalski a spus comisiei: „Dacă nu o luați pe fata asta, eu nu voi preda la acest curs!"

„Dvs. ați jucat rolul Desdemonei la Massalski?" o întrebau actorii Teatrului „Maiakovski", unde Larisa Eriomin a fost primită după ce a absolvit Teatrul-studio de Artă MHAT. Asigurîndu-se că întrebarea a fost pusă cui trebuie, răspundeau: „Se spune că a fost foarte interesant sau „neobișnuit" sau „extraordinar".

La Teatrul „Maiakovski"Andrei Goncearov a lua-o în rolul domnișoarei Neghin în piesa „Talente și admiratori" de Ostrovski. La acest teatru Larisa a lucrat din anul 1972 pînă în anul 1974.

„Această fată poate juca orice rol!", a spus odată Goncearov despre ea, fără să-i permită însă să se filmeze. Cînd regizorul Evgheni Șerstobitov i-a propus să se filmeze în pelicula „Sărutul Cianitei" Goncearov a alungat-o, strigînd, „Eu nu am luat-o la curs, ca ea să se filmeze în filme!". Cu toate acestea, Eriomin a ales cinematografia. Filmul "Sărutul Cianitei" i-a adus Larisei faimă în toată URSS. La studio soseau saci de scrisori, publicul o îndrăgise, căci era solară, radiantă, deschisă, imaginea ei era asociată cu cea a actrițelor occidentale.

În anul 1977, unul dintre cei mai buni regizori de film sovietic Alexandr Faintsimmer a invitat-o Larisa Eriomin să joace rolul Varvarei Sergheevna în filmul „Taverna de pe Piatnițkaia". Imediat după aceasta a urmat o nouă invitație de la Igor Voznesenski – în rolul principal din filmul „Aqvanavtî", ea însă... a trebuit să-și întrerupă cariera în ascensiune și să plece.

În anul 1979, Larisa s-a căsătorit cu absolventul Conservatorului de la Chișinău, violonistul Gregory Wain și a emigrat în Statele Unite ale Americii.

La două săptămîni după sosirea sa în America Larisa Eriomin s-a filmat în pelicula Raise the Titanic a Studioului Universal. Una dintre cele mai mari agenții de modeling din New York, i-a oferit imediat un contract – să devină model și să apară în reclame. Dar soțul Larisei, violonistul Gregory Wain nu a putut suporta clima din New York, astfel ei s-au mutat la Los Angeles - orașul cinematografiei, al soarelui și viselor.

Din anul 1980, familia Larisei Eriomin locuiește la Los Angeles. Din anul 1979 pînă în anul 2008 ea s-a filmat în seriale de televiziune și filme artistice, a lucrat la dublarea filmelor americane. În anii 1981-1983 Larisa a studiat și a predat în paralel la Universitatea din California de Sud, unde a obținut gradul de Master of Arts (master în domeniul artelor). Din anul 1981 pînă în anul 1992 a jucat în piese de teatru. În anii 1983-1989, la invitația decanului Facultății de Teatru a predat sistemul lui Stanislavski la Universitatea de Stat din Los Angeles.

În anul 1987, la cererea studenților Universității, a deschis Școala de Actorie și Regie The Original Stanislavski Academy-West la Los Angeles.

Munca de succes pe scenă a devenit o rampă de lansare pentru obținerea rolurilor în filme, la televiziunea americană, la dublare, dar și pentru predarea artei actorului și, desigur, lucrul la primul canal de televiziune în limbă rusă din SUA, la care ea a fost constant prezentatoare, timp de două decenii (din 1985 pînă în anul 2005).