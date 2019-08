Acordul semnat de creatorii "Game of Thrones" cu Netflix se ridică la 200 de milioane de dolari Showbiz 9 august 2019, 22:00

David Benioff şi Dan Weiss au semnat un contrat pe mai mulţi ani cu platforma Netflix pentru a crea seriale şi filme. Acordul se ridică la 200 de milioane de dolari, potrivit The Hollywood Reporter.

Netflix nu a divulgat suma din cotractul care se întinde pe mai mulţi ani. Însă potrivit mai multor publicaţii americane, în special The Hollywood Reporter, aceasta ar fi 200 de milioane de dolari.

"Sîntem încîntaţi să-i primim pe maeştrii povestitori precum David Benioff şi Dan Weiss la Netflix", a declarat, într-un comunicat, Ted Sarandos, responsabil de conţinut al platformei. "Ei sunt o forţă creatoare şi au încîntat publicul din lumea întreagă cu poveştile lor epice. Sîntem nerăbdători să vedem ce va aduce imaginaţia lor pentru abonaţii noştri".

Difuzarea în luna mai a ultimului episod al sezonului opt "Game of Thrones" a bătut recordul de audienţă la HBO cu 19,3 milioane de telespectatori, lucru care nu i-a împiedicat pe fanii serialului să denunţe finalul. O petiţie prin care aceştia cereau ca ultimul episod să fie refăcut cu "scenarişti competenţi" a fost lansată şi a fost semnată de peste 1,7 milioane de persoane.

"Game of Thrones" a bătut recordul de nominalizări la premiile Emmy, prestigioasele recompense pentru producţii de televiziune, şi se află în cursă anul acesta pentru 32 de categorii.

În paralel cu Netflix, David Benioff şi Dan Weiss sunt implicaţi într-un proiect al companiei Disney, o serie de episoade din saga "Star Wars".