A pierdut lupta cu cancerul: un fost concurent la Eurovision a decedat

Doliu și tristețe în lumea muzicii! Valters Fridenbergs, fostul concurent de la Eurovision din 2005, reprezentant al Letoniei, a murit la vîrsta de 30 de ani, notează eurovision.tv.

Valters Fridenbergs era jumătatea trupei Walters & Kazha. Duo-ul a reprezentat Letonia în 2005 cu piesa "The War Is Not Over" și a terminat pe locul 5.



Valters a fost diagnosticat cu cancer în 2016 și a pierdut lupta cu boala pe 17 octombrie 2018.