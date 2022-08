Topul produselor care îți întăresc imunitatea pe timp de pandemie

Temperaturile oscilante, vîntul răcoros și ploile ne slăbesc imunitatea organismului, făcîndu-ne mai vulnerabili la afecțiunile de sezon. Mai mult, organismul tău poate fi slăbit și din cauza lipsei de somn, a nivelului ridicat de stres, a sedentarismului și a unei alimentații necorespunzătoare.

Te gîndești cum să previi răceala și gripa și să te menții în formă? Știi că unele alimente ajută la îmbunătățirea funcționării sistemului imunitar?

Citricele, broccoli, usturoiul, ghimbirul, spanacul, migdalele sînt cîteva alimente care ajută la întărirea imunității.

1. Supa de pui

Dacă nu ai deloc poftă de mîncare și te simți slăbit, încearcă să consumi o supă de pui. Atunci cînd ești răcit, lichidele sînt foarte importante pentru organism, iar supa de pui te ajută să capeți puteri. Mai mult, aceasta te ajută la eliberarea căilor respiratorii și îți oferă energia de care ai nevoie. Dacă adaugi cît mai multe legume în supa de pui, atunci aceasta devine și o sursă bună de vitamine și minerale.

2. Usturoiul

Prezent în aproape orice rețetă, usturoiul este renumit încă din cele mai vechi timpuri pentru beneficiile lui împotriva infecțiilor. Usturoiul dispune de o cantitate mare de antioxidanți și ajută în prevenirea răcelilor și a bolilor gastrointenstinale.

În general, acesta are în continutul său un ulei volatil sulfuros numit alicină care are rolul de a opri dezvoltarea bacteriilor și ciupercilor și de a stimula activitatea enzimelor digestive.

Foloseste-l în orice rețetă!

3. Ghimbirul

Ghimbirul este un alt aliment foarte benefic împotriva răcelii și gripei. Ceaiul de ghimbir decongestionează căile respiratorii și are efecte anti-inflamatorii. Cea mai importantă substanță activă din ghimbir este gingerolul, care pare a fi responsabil de majoritatea efectelor benefice ale acestui aliment.

4. Citricele

Organismul uman nu produce vitamina C, motiv pentru care aceasta trebuie adusă în organism prin alimentație. Aproape toate citricele sînt bogate in vitamina C, așa că alege ceea ce îți place cel mai mult: portocale, grapefruit, lămîi, kiwi, clementine, mandarine etc.

5. Ardeiul iute

Ardeiul iute este un decongestionant excelent al căilor respiratorii. Ardeiul iute este și o sursă bună de vitamina C, iar cei roșii vin în plus și cu vitamina A. Atît vitamina A, cît și vitamina C sînt recunoscute pentru favorizarea funcționării normale a sistemului imunitar.

6. Broccoli

Broccoli ajută la întărirea sistemului imunitar printr-o varietate de substanțe cu roluri antioxidante. Broccoli trebuie preparat termic cît mai puțin, ideal la aburi, astfel încît compușii cu efecte benefice asupra sănătății să nu fie afectați.

7. Ciupercile

Ciupercile furnizează seleniu și vitamine B (vitamina B2 si B3). Seleniul este un mineral cu rol antioxidant care ajută sistemul imunitar în lupta cu efectele negative ale antioxidanților.

8. Varza

Știai că varza este un alt aliment care întărește sistemul imunitar? Adaugă varză în mai toate rețetele tale, atît pentru creșterea valorii nutritive a mesei, cît și un plus de antioxidanții.

9. Migdale

Migdalele sînt bogate în vitamina B, în special în vitamina B2 și vitamina B3, vitamine care au rolul de a reduce efectele stresului. Este bine-cunoscut faptul că stresul afectează funcționarea sistemului imunitar.

De asemenea, un sfert de ceașcă de migdale reprezintă aproximativ 50% din cantitatea zilnică recomandată de vitamina E care ajută la stimularea sistemului imunitar.

10. Alte alimente care nu trebuie să lipsească din dieta ta: