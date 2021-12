Terci pentru glanda tiroidă

Mult timp a trebuit să urmez un tratament pentru disfuncția glandei tiroide.

M-am tratat în diferite moduri, am reușit să fac multe, am început să mă simt, așa cum se spune acum, aproape sănătoasă, cred că mult m-a ajutat un terci special, care are un efect foarte benefic nu numai asupra glandei tiroide, ci și asupra întregului tract digestiv.

Rețetă terciului vindecativ

Trebuie să luați 100 g de hrișcă, 1 linguriță de turmeric, 50 g de alge uscate, jumătate de litru de apă, sare pe gust. Gătiți hrișca ca de obicei. Adăugați turmericul, algele marin și sarea în terciul aproape gata. Amestecați bine.

Terciul va avea o culoare galben-portocalie și un gust foarte plăcut. Se pare că turmericul are capacitatea de a curăța sîngele și este folosit de mult timp în scopuri medicinale.

