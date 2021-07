Studiu: Consumul unui mar pe zi poate reduce riscul atacurilor de cord cu 40%

Un studiu al cercetatorilor de la Universitatea Oxford arata ca cei care consuma un mar pe zi au un risc de atac de cord cu 40% mai mic.

Concluzia studiului per total a fost ca persoanele care consuma 150 de grame de fructe in fiecare zi isi injumatatesc riscul de atac de cord, potrivit Daily Mail.

In cadrul experimentului, aproape 500.000 de chinezi au fost monitorizati, timp de sapte ani. "Datele noastre arata in mod clar ca cei care consuma fructe proaspete au un risc mai mic in privinta bolilor cardiovasculare", a spus cercetatorul Huaidong Du.

Consumul de fructe si legume ajuta inima gratie antioxidantilor pe care ii contin, luptand impotriva proceselor chimice daunatoare care au loc in corp.

18% dintre participanti au mancat fructe zilnic, iar 6,3 niciodata. Prin comparatie, cei care au consumat fructe au avut un risc de atac de cord cu 25-40% mai mic.