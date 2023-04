Sfecla roșie te ajută să slăbești și vindecă zeci de boli

Sfecla roşie este unul dintre alimentele cele mai complexe, demonstrându-se ştiinţific că are cea mai mare forţă în lupta cu tumorile. Aducerea ei în meniul zilnic este garanția unei diete sanatoase.

Este considerată cel mai puternic purificator al sângelui. Pe lângă numeroasele beneficii pe care le aduce sănătății, sfecla roşie are mai puține calorii decât vă puteti imagina, fiind un element de bază ȋn diete.

Sfecla roşie se poate consuma sub diverse forme, fie crudă sau fiartă, fie sub formă de sucuri, fie în supă sau în piureuri, fie la cuptor. O mulţime de preparate culinare pot căpăta culoare, savoare şi un plus de vitamine prin simpla adăugare a sfeclei roşii.

Spre deosebire de alte preparate, sfecla roșie nu-și pierde mare parte din vitaminele și microelementele pe care le conține.

Cura de slăbire bazată pe consumul zilnic de sfeclă roșie durează o săptămână, timp ȋn care puteți pierde până la 5 kg :

Ziua 1: sandwich cu pâine prăjită, piept de pui rece, roșii și ulei de măsline, orez fiert cu legume și salată de sfeclă roșie crudă, supă caldă de sfeclă roșie, morcovi, țelină și pătrunjel.

Ziua 2: lapte acru și porumb fiert, grătar de vită cu salată de sfeclă roșie și leurdă, supă rece de sfeclă roșie, buchețele de conopidă ȋnabuşită şi pastăi de fasole verde fierte.

Ziua 3: omletă cu ciuperci, sandwich cu pate de soia, roşii, măsline, busuioc, 100g alune de pădure neprăjite, salată de murături cu sfeclă roşie, castraveți și conopidă.

Ziua 4: orez fiert ȋn lapte dulce cu puțină miere şi un praf de scorțișoară, sote de morcovi cu mazăre, supă de legume din cartofi, țelină, sfeclă roșie și salată verde.

Ziua 5: 100 g brânză telemea, o felie de pâine prăjită cu marmeladă de căpșune, iaurt degresat, legume gratinate la cuptor (ciuperci, dovlecei, vinete) cu salată de sfeclă roșie și păstârnac, cereale cu fructe proaspete.

Ziua 6: cașcaval cu salată de sfeclă roșie și morcovi, două mere, 200 g pui pe grătar, supă de orez cu legume (ardei, roșii, sfeclă roșie, pătrunjel).

Ziua 7: sandwich din două felii de pâine integrală prăjită cu două roșii, ciuperci pe grătar și salată verde, pește marinat cu piper roșu și cimbru, salată de murături din sfeclă roșie, conopidă și castraveți.