Remedii naturale pentru ulcior

Ulciorul, cunoscut si sub denumirile de urcior sau orjelet (n.r. denumirea medicala), este un abces ce apare la nivelul pleoapei, mai exact, la radacina unei gene. Medicii recomanda tratarea acestuia cu picaturi si unguente antiinflamatoare ori pe baza de antibiotic, insa exista o serie de remedii naturale extrem de eficiente, ce pot fi folosite in caz de ulcior.

In urma infectiei unei glande sebacee de la nivelul pleoapei, apare ulciorul. In general, este vorba despre o infectie cu stafilococ auriu, care se poate transmite de la un ochi la celalalt foarte usor – prin atingerea ochiului sanatos dupa ce a fost atins ochiul bolnav.

Ulciorul se manifesta prin simptome neplacute la nivel ocular, printre care: inrosirea pleoapei, umflarea acesteia, senzatia de arsura sau disconfort la nivel ocular.

De regula, ulciorul se vindeca de la sine, chiar si fara tratament, in cel mult 7 zile. Dupa perioada in care va colecta puroi, ulciorul se va sparge si apoi leziunea va disparea treptat.

Medicii recomanda, pentru ameliorarea disconfortului, dar si pentru accelerarea procesului de vindecare, tratament. Acesta se bazeaza pe picaturi si unguente cu antibiotic ori cu substante antiinflamatoare. Exista, insa, si metode naturale, la indemana, care pot fi folosite pentru vindecarea ulciorului.

Remedii naturale pe care le poti folosi in tratarea ulciorului

Comprese calde – compresele calde stimuleaza aducerea puroiului acumulat la suprafata pielii, astfel incat acesta sa se dreneze in mod natural, insa in ritm accelerat. Uda un prosop curat cu apa calda (ai grija sa nu fie fierbinte) si aplica apoi compresa pe pleoapa afectata. Dupa 5-10 minute, poti indeparta compresa si o poti reaplica la cateva ore. Nu pune presiune mare pe zone respectiva si nu incerca, sub nicio forma, sa spargi abcesul.

Poti folosi si o compresa uscata, daca preferi. Calca cu fierul de calcat un prosop curat si aplica-l pe zona cu probleme.

Maseaza usor pleoapa afectata – pentru a stimula drenajul, poti masa usor, cu degetele curate ori cu o bucata de tifon, pleoapa la suprafata careia se afla ulciorul. Daca simti dureri la atingere, opreste-te si nu mai masa zona pana cand durerile nu dispar.

Spala bine pleoapa afectata – spala-ti mainile cu apa si sapun, pentru a te asigura ca sînt curate, apoi clateste-ti pleoapa pe care se afla ulciorul, cu apa calduta din belsug. Sterge ochiul cu un servetel pe care il vei arunca apoi.

Recomandari pentru pacientul care are ulcior:

Renunta la machiaj pana la vindecarea ulciorului; renunta, de asemenea, la produsele de machiaj folosite inainte de aparitia ulciorului, e posibil sa cauzeze o reinfectie daca au fost contaminate

Investeste in produse de make-up de calitate si nu le folosi la comun cu altcineva, fie ca este vorba despre sora, mama sau prietena ta

Renunta la genele false cel putin pana la vindecarea ulciorului

Spala bine pensulele de make-up, cu apa si sapun, inainte de a le folosi dupa ce ulciorul a fost vindecat

Spala-ti pleoapele cu apa calduta de mai multe ori pe zi

Spala-ti mainile in mod regulat cu apa si sapun

Nu folosi la comun perna, prosopul, dar nici alte obiecte de uz personal

Renunta la lentilele de contact pana la vindecarea ulciorului, daca porti asemenea lentile

Abtine-te si nu iti freca ochii cu mana, chiar daca simti nevoia de a te scarpina.

Ulciorul nu este o afectiune grava si, de cele mai multe ori, nu necesita ingrijire medicala. Exista insa si situatii mai grave, in care medicul trebuie sa intervina pentru drenarea lichidului acumulat la nivelul abcesului. Daca ai de-a face cu dureri severe ori cu tulburari ale vederii din cauza ulciorului, mergi la medic de urgenta pentru ca poate fi nevoie de anumite proceduri.

Nu aplica la nivelul ochiului uleiuri esentiale, tincturi sau alte solutii preparate in casa, intrucat acestea iti pot afecta temporar sau permanent vederea.