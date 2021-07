Răcelile nu pot fi prevenite

Astăzi nu există nici o cale de a preveni o răceală. Pentru gripă și alte infecții sînt eficiente vaccinurile și, în special măsurile de igienă, dar răceala nu poate fi prevenită, cred oamenii de știință.

Oamenii de ştiinţă susţin că nu au găsit nicio dovadă în sprijinul ideii că suplimentele alimentare care conţin vitamina D ar reduce riscul contactării unei răceli.

O echipă din Noua Zeelandă a efectuat o serie de teste pentru a observa efectele suplimentelor. Cei 322 de pacienţi care au luat vitamina D timp de 18 luni au răcit la fel de des ca şi cei care au înghiţit zilnic pastile false (placebo).



Studiul a fost publicat de curînd în "Journal of the American Medical Association".



Potrivit studiului, adulţii răcesc, în medie, de două-patru ori pe an, în timp ce copiii ajung să sufere în 12 luni şi de 10 ori de răceală.



Principala sursă de vitamina D pentru corpul uman este lumina soarelui, însă aceasta este găsită şi în mai multe feluri de peşte, în ouă şi în cerealele integrale.