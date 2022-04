Pomelo: beneficiile celui mai mare fruct citric

Pomelo este un fruct care face parte din familia citricielor, fiind chiar cel mai mare din aceasta categorie, informează Noi.md cu referire la doc.ro.

Origine

Originar din Asia de Sud Est, pomelo s-a raspandit in intreaga lume in ultimii ani, gratie beneficiilor pe care le are pentru sanatate. Din punct de vedere nutritional, pomelo este un fruct valoros, fiind bogat in vitamina C, potasiu, fibre, vitamina B6 si magneziu. Cu toate ca nu are o varietate mare de nutrienti, acestia se regasesc in cantitati impresionante. Pomelo contine si betacaroten si acid folic, substante benefice in special pentru femeile insarcinate.

Beneficii

Intareste sistemul imunitar – Un pomelo intreg contine 600% din necesarul zilnic de vitamina C. Aceasta vitamina functioneaza precum un antioxidant, stimuland activitatea celulelor albe si atacand radicalii liberi care pot fi daunatori organismului. Totodata, vitamina C ajuta organismul sa lupte cu infectiile care cauzeaza raceli, tuse ori febra.

Stimuleaza digestia – Un pomelo contine 25% din doza zilnica recomandata de fibre, despre care se stie ca favorizeaza digestia, eliminand problemele precum constipatia sau diareea.

Echilibreaza tensiunea arteriala – Datorita continutului ridicat de potasiu, despre care se stie ca este un excelent vasodilatator, pomelo ajuta la relaxarea vaselor de sange si stimuleaza oxigenarea organelor.

Stimuleaza metabolismul si contribuie la scaderea in greutate – Pomelo, la fel ca si grepfrutul, contine enzime care ajuta la slabit. Asadar, daca tii o cura de slabire, nu uita sa introduci, pe post de desert, pomelo in dieta ta.

Amelioreaza crampele musculare – Potasiul este, de asemnea, important pentru sanatatea musculara. Acesta previne crampele musculare, dar intareste si ligamentele, ferindu-te de accidente neplacute.

Previne raceala si gripa – Pomelo si sucul de pomelo impiedica instalarea gripei si a racelii, luptand cu radicalii liberi si cu toxinele. Totodata, continutul de vitamina C stimuleaza anticorpii sa lupte cu virusurile.

Combate semnele imbatranirii – Odata cu varsta, productia de colagen este redusa, iar ridurile incep sa apara. Pomelo este bogat in antioxidanti care incetinesc procesul de imbatranire, dar stimuleaza si productia de colagen.

Repara pielea – Pomelo contine si enzime care protejeaza pielea de radiatiile solare si care stimuleaza regenerarea pielii.

Ajuta la protejarea gingiilor – Sangerarea gingiilor este, de multe ori, un semn al deficitului de vitamina C. Pentru ca pomelo contine vitamina C din belsug, acest fruct va intari gingiile.

Stimuleaza cresterea parului – Iti doresti o podoaba capilara mai deasa si mai lunga? Pomelo te ajuta sa o ai. Vitaminele A, C si B1, precum si zincul, calciul si sodiul din pomelo hidrateaza si hranesc parul. Pe de alta parte, sulful, sodiul si calciul accelereaza si cresterea podoabei capilare.

Tratreaza infectiile urinare – Bacteriile care cauzeaza infectiile de tract urinar, cunoscute si sub denumirea de cistite, sunt impiedicate sa se multiplice de catre vitamina C care se regaseste in pomelo.

Previne anemia – Degradarea celulelor rosii din sange este cea care determina aparitia anemiei. Nutrientii care se regasesc in pomelo combat anemia, de aceea acest fruct este recomandat persoanelor anemice.

Scade riscul de cancer – Cancerul la san poate fi prevenit prin consumul de pomelo, asta pentru ca acest fruct regleaza nivelul de estrogen din organism.

Sursa de antioxidanti

Mancand pomelo, te poti bucura de toate beneficiile grepfrutului, fara acel gust amar caracteristic. Expertii spun ca fructul pomelo este bogat in antioxidanti, vitamina C si fibre alimentare.

Toate acestea ajuta, protejandu-ne impotriva multor boli cronice. Acest fruct are un gust mai dulce si o savoare mai placuta decat grepfrutul, si pentru ca este cel mai mare fruct citric, pomelo poate creste atat de mult, incat ajunge si la dimensiunile unei mingi de basket. In mod traditional, fructul pomelo era folosit pentru a trata afectiunile inimii si problemele de la stomac.

Un studiu1 din 2012 a comparat continutul de antioxidanti si capacitatea antioxidanta a pulpei si a cojii de la doua soiuri de pomelo, alb si roz (Tambun White si Tambun Pink).

Cercetatorii au descoperit ca, de fapt, coaja de la ambele soiuri de pomelo a avut un continut mai mare de antioxidanti si o capacitate antioxidanta mai mare decat pulpa fructului alb si roz.

Mai mult, expertii subliniaza ca soiul de pomelo alb a avut un continut de antioxidanti mai mare si o capacitate antioxidanta mai mare, in comparatie cu fructul pomelo roz.

Ce alti nutrienti contine pomelo

Pomelo sau, dupa denumirea sa stiintifica, Citrus maxima, este este cel mai mare dintre toate fructele citrice. Forma sa aproape sferica, in forma de para, are 11-14 segment. Pulpa fructului pomelo este alba sau are o nuanta rozalie spre rosu, avand segmente care se pot separa cu usurinta unele de altele si avand si o savoare dulce-acidica. Fructele de pomelo sunt folosite2 in medicina traditionala ca stimulent cardiac si ca tonic pentru stomac.

Fructul pomelo ne ofera si o paleta variata de nutrienti esentiali, precum si multe substante fitochimice cu proprietati antioxidante. Cercetatorii spun ca activitatea antioxidanta si cea impotriva radicalilor liberi ale fructelor de pomelo se datoreaza in principal prezentei de carotenoide, licopen, polifenoli, flavonoide, limonoide, pectina, fibre si vitamina C, aceste proprietati ducand la efectele protectoare pe care le are pomelo impotriva bolilor cronice2.

De retinut!

Daca suferi de probleme renale ori la ficat, ar trebui sa consumi pomelo in cantitati moderate. Consulta-te cu medicul tau in ceea ce priveste consumul acestui fruct, pentru ca vitamina C si potasiul care se regasesc in cantitati mari in pomelo pot avea efecte neplacute pentru tine.