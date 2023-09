Numărul cazurilor de cancer a crescut alarmant

Numărul cazurilor de cancer la persoanele cu vîrsta între 14 și 49 de ani a crescut la nivel mondial cu aproape 80% în trei decenii. Se estimează că numărul deceselor la această categorie de vîrstă va creşte cu 21% în următorii şapte ani, scrie jurnal.md.

Un studiu amplu, publicat în revista medicală BMJ Oncology, care a evaluat 29 de tipuri de cancer din 204 ţări, arată că numărul persoanelor cu vîrste între 14 şi 49 de ani diagnosticate cu cancer a crescut cu aproape 80% în 30 de ani. Mai exact, numărul cazurilor de cancer cu debut precoce, la nivel mondial, a crescut de la 1,82 milioane în 1990 la 3,26 milioane în 2019, transmite tvn.md

Dintre acestea, cancerul mamar a înregistrat cel mai mare număr de cazuri și de decese asociate. Specialiștii estimează că pînă în 2030 numărul persoanelor diagnosticate cu cancer să crească cu încă 31%.

Autorii studiului admit că încă cercetează motivele exacte care stau la baza acestei creșteri a numărului de cazuri, însă primele ipoteze includ predispoziţiile genetice şi dietele sărace în fructe şi lactate, consumul excesiv de carne roşie, sare, zahăr, alcool și tutun, sedentarismul și obezitatea printre factorii decisivi. “Încurajarea unui stil de viață sănătos, inclusiv o dietă echilibrată, reducerea consumului de alcool şi a fumatului și mişcarea în aer liber ar putea reduce incidenţa cancerului cu debut precoce”, se arată în studiu.

Cercetarea relevă că decesele cauzate de cancer în rîndul adulților de sub 40 de ani au crescut, de asemenea, cu 27% în perioada specificată. În plus, specialiştii transmit că mai mult de un milion de persoane sub 50 de ani mor anual din cauza cancerului, iar cifrele sînt estimate să crească cu încă 21% pînă în 2030.