În ultimii trei ani, se atestă o creștere a cazurilor noi de diabet

În Republica Moldova, cota diabetului din toate bolile endocrine, bolile de nutriție și metabolism este în jur de 48%.

În ultimii trei ani, se atestă o creștere de 1,5 ori a cazurilor noi de boală. Specialiștii atenționează că dacă nu este ținut sub control, diabetul reprezintă una dintre cauzele principale ale dizabilității precoce – infarct miocardic, accident vascular cerebral, insuficiență renală, leziuni hepatice, disfuncție sexuală, orbire și amputare a membrelor inferioare, transmite ipn.md



Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, creșterea este de la 280,8 cazuri la 100 mii de locuitori, în anul 2020 pînă la 409,9 cazuri la 100 mii de locuitori, în anul 2022. Rata mortalității, anul trecut, a constituit 16,5 la 100 mii de locuitori.



ANSP menționează că al treilea an consecutiv Ziua mondială a diabetului, marcată pe 14 noiembrie, se va desfășura sub genericul: „Acces la îngrijirea diabetului”, concentrîndu-se pe evidențierea necesității unui acces mai bun la servicii de prevenire, diagnostic, tratament și îngrijire a diabetului.



„Diabetul este o boală netransmisibilă care apare atunci cînd pancreasul nu mai poate să producă insulină sau cînd organismul nu are capacitatea de a utiliza insulina pe care o produce. Deși este o boală progresivă, oamenii care suferă de diabet pot trăi o viață lungă și sănătoasă dacă își pot gestiona boala”, se arată într-un comunicat de presă al ANSP.



În prezent, 1 din 10 adulți trăiesc cu diabet zaharat. Majoritatea dintre ei au diabet de tip 2, iar 3 din 4 persoane cu diabet zaharat trăiesc în țări cu venituri mici și medii, iar aproape 44% de persoane cu diabet zaharat rămîn nediagnosticate.



Diabetul zaharat a provocat 6,7 milioane de decese, în anul 2021. Din totalul global de cheltuieli pentru asistența medicală, diabetului îi revin 9%.



Fiecare a treia persoană cu insuficienţă renală suferă de diabet zaharat, 70% din amputaţii ale membrelor inferioare sînt cauzate de diabet. Diabetul condiţionează, în medie, o reducere cu 10 ani a speranţei de viaţă.



Specialiștii recomandă alimentația sănătoasă, variată și echilibrată, precum și reducerea consumului de zahăr, sare și grăsimi trans. Persoanelor le este indicat să mențină greutatea corporală sănătoasă și să practice activitate fizică. „Renunță la fumat și redu consumul de alcool. Acestea cresc riscul apariției complicațiilor în diabet zaharat. Evită stresul și respectă regimul de muncă și odihnă. Ține sub control tensiunea arterială și colesterolul din sînge. Gestionează nivelul zahărului din sînge. Gestionarea eficientă a glicemiei este cea mai importantă verigă în reducerea riscului de complicații viitoare ale diabetului”, mai recomandă ANSP.



În contextul Zilei mondiale a diabetului, specialiștii subdiviziunilor teritoriale ale ANSP, în colaborare cu instituțiile medicale locale, vor organiza și desfășura activități de screening pentru populație al diabetului, activități de informare în colective, acțiuni de mobilizare a comunității pentru promovarea unui mod de viață sănătos.