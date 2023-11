Cum reduci nivelul de cortizol din organism pe cale naturală

Cand sîntem stresati, glandele suprarenale elibereaza cortizol – cunoscut si sub denumirea de “hormon al stresului”.

Cortizolul este un hormon cu mai multe functii, printre care si cea de controlare a nivelului de zahar din organism. Nivelul de cortizol este, in general, mai ridicat dimineata si scade pe masura ce se apropie seara.

In doze normale, cortizolul este necesar si benefic, acesta regland ciclurile de somn, ajutand organismul sa foloseasca carbohidratii, grasimile si proteinele, reducand inflamatia din organism si, totodata, controland nivelul de glucoza din sange.

Insa atunci cand nivelul de cortizol este mai ridicat decat ar trebui, pe perioade indelungate, pot aparea efectele secundare precum:

Slabiciune musculara,

Nevoia de urinare frecventa,

Modificari bruste de dispozitie,

Risc crescut de osteoporoza,

Reducerea apetitului sexual,

Acumularea de kilograme in plus, care se observa in mod deosebit la nivel abdominal sau la nivelul fetei.

Imbatranire accelerata

Instalarea precoce a menopauzei

In cazuri severe, nivelul ridicat de cortizol poate declansa si aparitia unor probleme mai grave, precum:

Hipertensiunea,

Diabetul de tip 2,

Infectiile frecvente.

Cum poti reduce nivelul de cortizol folosind metode NATURALE

Dormi suficient – atunci cand organismul este nu se bucura de suficiente ore somn, glandele suprarenale maresc productia de cortizol. De aceea, somnul este considerat o metoda naturala eficienta de reducere a nivelului de cortizol din organism.

Daca ai de-a face cu insomniile, pot incerca sa reduci consumul de cofeina si de ciocolata seara, sa iti faci o rutina de somn pe care sa o respecti in fiecare seara, dar si sa iei suplimente pe baza de melatonina, care te vor ajuta sa adormi mai rapid.

Practica exercitii fizice de intensitate moderata – sportul poate mari productia de cortizol, de aceea nu e recomandat sportul intens daca doresti sa reduci nivelul acestui hormon in organism. Activitatile fizice de intensitate moderata, precum plimbarile in ritm alert, yoga, pilates sau inotul pot reduce cantitatea de cortizol eliberata de glandele suprarenale.

Invata sa te relaxezi – asta inseamna ca ar trebui sa practici activitati care au capacitatea de a reduce nivelul de cortizol din organism. Poate fi vorba despre un hobby care ne relaxeaza sau de activitati precum yoga, meditatia ori tehnicile de respiratie.

Bea un ceai din plante – ceaiurile de lavanda, de tei, dar si cel de sunatoare au proprietati relaxante, care ne pot ajuta sa facem fata mai bine stresului cotidian. Fa-ti un obicei din a bea un asemenea ceai in momentele zilei in care ai mai multa treaba de facut si e posibil sa devii tensionat.

Ia-ti un animal de companie – studiile facute in domeniu in ultimii ani au aratat ca relatia pe care o are un stapan cu animalul sau de companie are efecte relaxante asupra stapanului. Un studiu facut pe copii a aratat cum terapia cu caini poate reduce nivelul ce cortizol din organism inainte si in timpul unei proceduri medicale minore.

Dezvolta-ti latura spirituala – daca esti preocupat de latura spirituala, ai putea sa te concentrezi pe dezvoltarea acesteia. Studiile arata ca adultii care sînt preocupati de spiritualitate inregistreaza o scadere a nivelului de cortizol din organism.

Mananca mai sanatos – dieta poate influenta nivelul de cortizol din sange. De pilda, zaharul creste nivelul de cortizol din sange, ceea ce inseamna ca limitarea consumului de zahar poate avea un impact pozitiv asupra hormonului stresului. Se recomanda consumul de banane, de pere, de ceaiuri din plante, de alimente bogate in probiotice si prebiotice, precum si apa pentru reducerea cortizolului din organism.

Apeleaza la suplimente Suplimentele de fosfatidilserină pot bloca anumite efecte negative ale nivelurilor crescute de cortizol pentru o lungă perioadă de timp. Fosfatidilserina este un fosfolipid de membrană esențial pentru toate celulele, în special celulele creierului. Prin reducerea și stabilizarea nivelurilor de cortizol, fosfatidilserina ajută, de asemenea, la reglarea metabolismului, la întărirea memoriei, la îmbunătățirea dispoziției și la reducerea inflamației. Fosfatidilserina acționează în faza inițială, când nivelurile de cortizol sînt ridicate. Cel mai bine se ia atunci când nivelurile de cortizol sînt la cel mai mare nivel. De exemplu, te trezești într-o stare de stres din cauza presiunilor zilei care va urma? Luați-l dimineața pentru a preveni anxietatea și stresul crescut.

In plus, cercetările sugerează că aceste plante și suplimente naturale ar putea scădea nivelul de stres, anxietate și / sau cortizol:

Ashwagandha - cercetările au arătat că ashwagandha poate ajuta la normalizarea nivelurilor de cortizol, reducând astfel răspunsul la stres. În plus, ashwagandha a fost, de asemenea, asociată cu inflamație redusă, riscuri reduse de cancer, memorie îmbunătățită, funcție imună îmbunătățită și proprietăți anti-îmbătrânire;

Rhodiola - acționează ca un termostat hormonal, mai ales cand se referă la cortizol, unul dintre hormonii noștri principali ai stresului. Acest lucru se datorează în mare măsură nivelurilor sale ridicate de fitochimic cunoscut sub numele de Salidroside, care echilibrează producția de cortizol, ameliorează anxietatea și combate îmbătrânirea;

Ulei esential sau extract de lamaie - studiile au arătat că extractul de frunze de lămâie de înaltă calitate din soiuri specifice poate: crește activitatea neuronală, ceea ce stimulează vigilența și concentrarea, îmbunătățeste învățarea și memoria, scade anxietatea prin reducerea nivelului de cortizol;

Muşeţel - s-a demonstrat că ceaiul și extractul promovează un somn odihnitor și reduc simptomele de anxietate și depresie. Un studiu de 8 săptămâni efectuat pe 45 de persoane cu anxietate a demonstrat că administrarea a 1,5 grame de extract de mușețel a redus nivelul de cortizol salivar și a îmbunătățit simptomele de anxietate

Curcumina - Unele studii au arătat că curcumina, compusul activ din turmeric, poate reduce nivelurile de cortizol din organism inhibând creșteri mari ale producției de cortizol stimulate de hormonul ACTH