Cele mai comune cauze ale durerii de stomac

Cu siguranta te-ai confruntat la un moment dat cu dureri de stomac, insa poate nu au fost atat de severe incat sa necesite vizita la cabinetul medicului. Astazi aflam care sînt cauzele posibile ale acestui tip de durere.

Durerea de stomac este un termen folosit adesea pentru a descrie crampele sau durerea aceea surda din abdomen. De regula, este o durere prezenta pe termen scurt si, de cele mai multe ori, nu este grava.

Durerile de stomac pot fi insotite de balonare si sînt cauzate de acumularea de gaze la nivelul intestinelor. Este o problema destul de comuna, insa care poate fi ameliorata cu usurinta. Farmacistul iti va putea recomanda un produs care nu necesita prescriptie medicala, pentru a calma durerea de stomac si pentru a trata balonarea.

In unele cazuri, pacientii cu dureri de stomac au si diaree. Daca crampele la stomac au debutat cu scaune moi, cauza ar putea fi gastroenterita. Asta inseamna ca pacientul are o infectie virala ori o infectie bacteriana in zona stomacului si a intestinului. Infectia va trece fara tratament dupa cateva zile.

Dureri de stomac severe si subite

Daca observi ca ai o durere subita, greu de suportat, intr-o anumita zona din abdomen, este cazul sa iti suni medicul sau sa suni la 112. Durerea de stomac poate fi semnul unei probleme grave, care s-ar putea inrautati fara tratamentul necesar.

Cauzele durerilor abdominale severe, cu debut subit, pot fi:

Apendicita - inflamarea apendicelui este cea care cauzeaza o durere greu de suportat in partea dreapta jos a abdomenului; asta inseamna ca apendicele trebuie sa fie indepartat chirurgical.

Ulcer perforat la stomac ori un ulcer gastric care sangereaza - in acest caz, vorbim despre o leziune deschisa in mucoasa stomacului sau duodenului.

Colecistita acuta - este inflamatia acuta a vezicii biliare, care este de cele mai multe ori cauzata de calculii biliari; in multe cazuri, vezica biliara va trebui indepartata chirurgical.

Pietrele la rinichi - Daca este vorba de calculi renali mici, acestia pot fi eliminati prin urina, insa pietrele mai mari pot bloca anumite canale din rinichi, iar pacientul va trebui sa mearga la spital.

Diverticulita - inflamatia unor zone mici de la nivelul intestinului gros; uneori, diverticulita necesita tratamentul cu antibiotice, administrat in spital.

In cazul in care medicul suspecteaza ca pacientul ar avea una dintre aceste afectiuni ori conditii, el poate recomanda internarea imediata in spital.

Durerea severa si subita in abdomen poate fi uneori cauzata si de o infectie a stomacului si a intestinului - numita gastroenterita. In acest caz, durerea de stomac este insotita de greata, varsaturi si scaun moale, lichid, manifestari care apar mult mai devreme si mai frecvent decat ar fi normal dupa ce persoana mananca. Bacteriile sau virusurile cauzeaza cele mai multe cazuri de gastroenterita.

Dureri de stomac pe termen lung (cronice) sau recurente la adulti si la copii

Mergi la medicul tau ori la medicul pediatru daca tu si/sau copilul tau aveti dureri repetate sau persistente de stomac. Cauza durerii abdominale, adeseori, nu este grava si disconfortul poate fi ameliorat.

Posibile cauze ale durerii de stomac la adulti:

Sindromul de colon iritabil - o afectiune care provoaca atat accese de crampe la stomac, cat si balonare, diaree sau constipatie; durerea se amelioreaza cand persoana merge la toaleta. Din motive necunoscute, pacientii cu sindromul de intestin iritabil nu pot digera cum trebuie anumite alimente ori anumite tipuri/grupuri de alimente. Durerea abdominala este principalul simptom.

Bolile inflamatorii intestinale - sînt afectiuni cronice care implica inflamatia intestinului, cum ar fi boala Crohn, colita ulcerativa si endometrioza.

O infectie de tract urinar care revine - in aceste cazuri, pacientul va simti si o senzatie de arsura sau usturime atunci cand urineaza.

Constipatia - si aceasta poate fi o posibila cauza a durerii de stomac la adulti.

Durerea menstruala - Crampele musculare si durerile in cazul femeilor care sînt asociate cu ciclul menstrual - implicit cu perioada din luna ce corespunde menstruatiei.

Alte probleme asociate stomacului, cum ar fi ulcerul, arsurile gastrice si refluxul gastro-esofagian ori gastrita - o inflamatie a mucoasei stomacului.

Posibile cauze ale durerii de stomac la copii sînt:

constipatia

o infectie a tractului urinar recurenta

arsurile la stomac sau refluxul gastro-esofagian

migrena abdominala - episoade recurente de durere abdominala, fara o cauza identificabila.

Alte cauze posibile ale durerii abdominale: boala Crohn, toxiinfectia alimentara, alergiile alimentare, acumularea gazelor intestinale si indigestia (dispepsia), intoleranta la lactoza, boala inflamatorie pelviana, hernia, calculii biliari, calculii renali (pietrele la rinichi), endometrioza, apendicita, boala de reflux gastroesofagian, sindromul premenstrual, fibromul uterin, avortul spontan, ulcerul peptic, giardioza.