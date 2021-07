Cele 9 semne ca trebuie sa mergi urgent la doctor!

Corpul nostru lucreaza si reactioneaza in diverse moduri si trebuie sa avem grija de el.

Atunci cand ceva nu functioneaza cum trebuie iti va trimite un semnal de alarma prin diverse semne. Este important sa nu le ignori.

1. OBRAJII ROSII

Schimbarea brusca a fetei este ceva frecvent in perioada dintre 30 si 55 de ani si poate fi cauzata de un dezechilibru hormonal, de schimbarile de temperature sau de alimentele condimentate. Important de retinut este faptul ca imbujorarea obrajilor poate indica rozacee sau boala de piele cronica ce afecteaza mai ales femeile.

2. PICIOARELE RECI

Picioarele noastre sunt de fapt cele mai indepartate organe de inima si de aceea bolile cardiovasculare se manifesta, in primul rand, prin picioare. Trebuie urmarit sindromul Raynaud, acesta manifestandu-se prin degete, maini, picioare, nasul si urechile reci si amortite.

3. UNGHIILE MODIFICATE

Unghiile pot fi un indicator al unor schimbari in ceea priveste sanatatea ta. Petele albe sau noitele, cum le spunem majoritatea, iti arata faptul ca ar trebui sa mai iei zinc.

4. PALMELE ROSII

Acest lucru poate fi un semn de dermatita, eczema sau unele reactii alergice cauzate de alimentatia de zi cu zi. Pe langa asta, palmele rosii indica o defectiune a ficatului.

5. GATUL UMFLAT

Daca observati ca gatul este putin umflat mergeti imediat la medic. Este, cu siguranta, un semn evident a faptului ca aveti probleme cu glanda tiroida. Din pacate, probleme cu glanda tiroida sunt frecvente la femei intre 20 si 50 de ani.

6. BUZELE CRAPATE

Acest lucru indica schimbari drastice ale conditiilor meteorologice, temperaturii aerului sau, pur si simplu, a vremii. Totodata, sunt si un semn al deficitului de vitamina A si Zinc, dar si al unei infectii fungice.

7. ALBUL OCHILOR MODIFICAT

Albul ochilor trebuie sa fie intotdeauna alb cu exceptia cazurilor in care nu ai dormit suficient. Aceasta parte a ochilor poate indica unele schimbari in organism. De exemplu, in cazul in care devine galben ai putea avea icter, o proasta functionare a ficatului sau unele probleme cu vezica biliara. In cazul in care albul ochilor se coloreaza in rosu este un semn de hipertensiune arterial sau conjunctivita.

8. ALUNITELE

Desi cele mai multe alunite sunt benigne, unele dintre ele te-ar putea alarma. Examineaza-ti corpul si vezi daca nu au mai aparut altele, mai ales dupa plaja. Alunitele pot fi un semn al cancerului de piele.

9. ALBIREA PARULUI

Albirea parului incepe de la varsta de 40 de ani fiind considerata ceva normal specifica geneticii. Dar daca parul este mai mult de jumatate gri si aveti pana in 30 de ani ar putea insemna ca aveti diabet zaharat. Daca sunteti singurul din familie al carui par incepe sa albeasca de tanar ar trebui sa mergeti la medic.