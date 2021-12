Ce sa mananci cînd esti stresat

In fiecare zi trebuie sa fii pregatit pentru orice obstacol care iti iese in cale. Ca sa fii sigur ca nu te stresezi, iata o lista a alimentelor care au efect de linistire.

1. Portocalele

Cel mai rapid efect de calmare il au portocalele datorita continutului ridicat de vitamina C, portocalele echilibreaza tensiunea arteriala si scade nivelul cortizolului (hormonul stresului).

2. Ciocolata neagra

O ciocolata cu 70% cacao este ideala pentru a scapa de stres. Datorita continutului ridicat de antioxidanti (flavonide), ciocolata reduce tensiunea arteriala, dar contribuie din plin si la prevenirea cancerului si a bolilor cardiovasculare.

3. Fructele de padure

Oricare dintre fructele de padure au efecte benefice asupra reducerii nivelului de stres. Carbohidratii naturali pe care ii contin aceste fructe elibereaza incet zaharul in organism, astfel incat nu vei suferi nici o crestere, nici o scadere brusca a glicemiei. In plus, fructele de padure sunt o sursa excelenta de vitamina C, despre care se stie ca reduce nivelul cortizolului.

4. Grasimile esentiale

Somonul, macroul si sardinele sunt o sursa excelenta de grasimi esentiale, acizi grasi omega3 care ridica nivelul de serotonina din creier. Acest hormon regleaza abilitatea organismului de a lupta cu stresul.

5. Alimentele cu zinc

Unul dintre elementele al carui nivel scade cand esti stresat este zincul. Pentru a echlibra balanta, trebuie sa consumi alimente precum crustaceii, varecul (alga marina), ciupercile, carnea de curcan si sparanghelul.

6. Avocado

Acest fruct contine grasimi mononesaturate si potasiu care reduc tensiunea arteriala. Astfel, fructul de avocado nu numai ca te elibereaza de stres, ci iti si protejeaza inima. Efectul de calmare se datoreaza si vitaminei B, pe care avocado il contine, aceasta avand rolul de a proteja celulele nervoase ale creierului.

7. Mixul de seminte

Miezul de nuca are vitamina B, nucile de Brazilia au zinc, migdalele au vitamina E, iar toate impreuna contribuie din plin la reducerea nivelului de stres, la protejarea celulelor nervoase. In plus, procesul de spargere a cojilor duce la detensionare prin eliberearea stresului.