Care fruct este mai folositor - harbuzul sau zemosul. Explicația medicului

Nutriționista Olga Korableva a declarat pentru RIA Novosti care este diferența dintre harbuz și zemos: care dintre acestea este mai calorică și care conține mai multe vitamine valoroase pentru sănătate.

"Zemosul conține 35 de calorii la o sută de grame, în timp ce conținutul caloric al harbuzului este de doar 25. Zemosul este mai sățios: are o cantitate mai mare de fibre care sînt importante pentru funcționarea stabilă a intestinelor. În special, fibrele curăță organismului și stabilizează colesterolul. O sută de grame de zemos conțin aproximativ 0,9 grame de fibre, în timp ce în harbuz - aproximativ 0,4 grame (pentru un adult, norma de fibre pe zi este de 25-35 grame - n. red.)", spune Olga Korableva.

Potrivit expertei, zemosul conține mai multă vitamină C decît harbuzul. O sută de grame de zemos conține aproximativ 36 de miligrame de vitamina C, în timp ce harbuzul conține aproximativ opt miligrame. Aceasta înseamnă că trebuie să mîncăm doar 200 de grame de zemos pentru a acoperi nevoia zilnică de acid ascorbic, care constituie 70-100 miligrame pentru un adult. Vitamina C este importantă nu numai pentru imunitate: ea ajută la absorbția fierului și are un efect benefic asupra pielii.

"Harbuzul conține licopen - substanța care îi oferă culoare roșie. Este un antioxidant care reduce riscul de a dezvolta ateroscleroză și boli de inimă. Există studii care spun că utilizarea licopenului reduce starea de depresie, anxietate și chiar reduce durerea în articulații", relatează medicul.

Cu toate acestea, este imposibil să spunem cu siguranță care este mai util — harbuzul sau zemosul. "Ambele fructe conțin multe vitamine și microelemente — de exemplu, magneziu, potasiu, mangan. Cu toate acestea, cel mai important lucru este să folosiți produsele cu moderație: o porție nu trebuie să depășească 200 de grame. În astfel de cantități, harbuzul nu va avea un efect diuretic, iar zemosul nu va avea un efect laxativ, iar beneficiile pentru sănătate vor fi maxime", crede Olga Korableva.