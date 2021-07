7 plante care te pot ucide

Lumea plantelor nu este nici pe departe atît de inofensivî pe cît ne-am fi gîndit. Există cîteva care, cu siguranță, te vor uimi. Partea rea e că, neinformat, poți avea de suferit de pe urma lor.

Iată 7 plante și arbori ciudați și periculoiș deopotrivă, conform TopTenz.



Drosera Capensis

Desi o planta frumoasa, cu flori roz, delicate, ce emana un parfum dulce, Drosera Capensis este totusi o planta carnivora. Spre deosebire de plantele carnivore binecunoscute, planta isi omoara prada cand aceasta este inca in zbor.



Hippomane Mancinella

Considerat cel mai periculos copac din lume, seva arborelui Hippomane Mancinella iti poate provoca o reactie alergica violenta pe piele. In plus, daca stai sub copac atunci cand ploua, apa scursa iti va arde pielea, intocmai unui acid. Si fructele asemanatoare merelor sunt letale, iar fumul produs de lemnul acestui copac este si el toxic.

Puya Chilensis

Puya Chilensis poate fi considerata, pe bune dreptate, o planta nu doar bizara, ci si sadica. Deseori, oile sau alte animale se prind in spinii ei. Dupa ce animalele mor si se descompun, acestea devin hrana pentru aceasta.



Euphorbia Resinifera

Cactusul marocan contine o chimicala foarte picanta numita resiniferatoxina, substanta care ar fi bine sa nu intre in contact cu nicio parte a corpului tau. Resiniferatoxina este mai tare decat orice tip de piper cunoscut de noi. Acest cactus mic este mai periculos decat 10.000 de doze cu spray de piper.



Cerbera Odollam, Copacul Sinuciderii

Cerbera Odollam este folosit deseori de sinucigasi, de aici provenind si cel de-al doilea sau nume. Fructul plantei este otravitor, dar gustul sau poate fi usor folosit in combinatii cu condimente puternice sau curry. Copacul creste in India, acolo unde planta este folosita inclusiv de sotii gelosi care decid sa iti pedepseasca sotiile.



Urtica Ferox

O planta asemanatoare urzicilor, Urtica Ferox poate fi extrem de daunatoare. Persoanele care au suferit rani minore cauzate de aceasta planta au marturisit ca durerile sunt cumplite. Planta poate creste pana la inaltimi de peste 3 metri, formand desisuri de netrecut.



Darlingtonia Californica

Planta ce este comparata deseori cu o cobra isi captureaza si ucide prada in tacere. Se pare ca plantele si animalele care se hranesc si se reproduc cu cel mai mic efort, asemeni celei de fata, sunt cele care se vor se vor situa cat mai sus in lantul trofic si vor supravietui cat mai mult.