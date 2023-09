5 remedii naturiste pentru combaterea osteoporozei

Osteoporoza afectează peste jumătate dintre femeile trecute de vîrsta de 50 de ani. Este o boală care afectează oasele, acestea devenind poroase și fragile, de aceea osteoporoza mai este cunoscută sub denumirea de „boala oaselor poroase".

Principalele cauze ale apariţiei osteoporozei sînt reprezentate de aportul insuficient de calciu şi vitamina D, precum şi lipsa cronică de mişcare. Deși debutează tacit și fără dureri, această boală contribuie la distrugerea oaselor, ca urmare a reducerii masei osoase şi a deteriorării ţesutului osos.

Osteoporoza – cauza principală a apariției „cocoașei"

Primele semne evidente ale bolii apar după o fractură, însă urmările acesteia nu trebuie neglijate, căci adeseori se poate ajunge la probleme resimțite la nivelul bazinului și a coloanei. Apariția „cocoașei" este una dintre efectele iremediabile ale acestei afecțiuni netratate la timp.

Din fericire, există metode prin care osteoporoza poate fi prevenită și chiar tratată, însă trebuie să fim conștienți de faptul că tratamentul este unul de durată şi presupune o complianţă bună a pacientului, din care nu trebuie să lipsească mişcarea și un regim alimentar adecvat.

Recomandarea medicilor în privința alimentației sînt suplimentele cu calciu şi vitamina D – care au rol de fixare a calciului în oase – pentru a completa doza zilnică recomandată. Astfel, adulţii cu vîrste cuprinse între 19 şi 50 de ani ar trebui să consume cel puţin 1.000 de miligrame de calciu zilnic, iar persoanele peste 50 de ani ar trebui să crească doza de calciu pînă la 1.200 de miligrame.

De asemenea, este contraindicat consumul excesiv de alimentele care conţin fosfor, cum ar fi carnea roşie, băuturile carbogazoase şi mezelurile sau consumul de cafea și alcool. Acestea conţin fosfaţi care slăbesc rezistenţa osoasă şi inhibă absorbţia calciului în oase.

Tratamente naturiste pentru combaterea osteoporozei:

1. Vîrfuri proaspete de lucernă - 1 pahar/zi. Lucerna are un conținut ridicat de săruri de calciu, magneziu, potasiu și alte minerale, oligoelemete, vitamine și fito-estrogeni. Are efect remineralizant și alcalinizant puternic. Conține de 4 ori mai multă viamina C (necesară asimilării calciului) decît citricele.

2. Orz verde -1,2 pahare/zi, fiind bogat în calciu și alte substanțe minerale deosebit de importante pentru sistemul osos.

3. Suc de urzică -1 pahar /zi. Urzica este bogată în calciu, magneziu, fier, potasiu. Excelent stimulent pentru refacerea oaselor, întinderi musculare și leziuni ale tendoanelor.

4. Suc de păpădie - pahar/zi. Este bogat în calciu și magneziu, necesare pentru soliditatea sistemului osos.

5. Lapte de migdale - 1,2 pahare/zi. Migdalele sînt cele mai sănătoase din familia oleaginoaselor, conțin cele mai bune tipuri de grăsimi și sînt bogate în calciu și magneziu. Puteți prepara un delicios lapte din 12-15 sîmburi de migdale (crude), o banană sau 1½ de măr, o lingură de miere, o cană de apă caldă. Pentru început, se pun în blender migdalele cu puțină apă (cît să le acopere), se mixează puțin, apoi se adaugă restul de apă și celelate ingrediente și se mixează bine, pînă se transformă într-un lapte spumos.