Simti o durere ciudata in cot sau te supara ceva la gat? S-ar putea ca vinovatul sa fie telefonul mobil. „Corpul uman nu a fost creat pentru a petrece atat de mult timp aplecat inainte si sa tina la ureche un mobil cat este ziua de lunga", sustine Jaime Quinn, specialist in terapie fizica.

Iata 5 dureri de care se face vinovat telefonul si ce ar trebui facut astfel incat sa elimini suferinta.

Doare: degetul mare

Multi oameni folosesc degetul mare atunci cand au ceva de tastat pe telefon. Chiar si acum cand tastatura fizica a fost inlocuita cu ecranele tactile, oamenii folosesc in continuare in mod excesiv degetul mare pentru a scrie sau a derula imaginile.

Corecteaza: Incearca sa folosesti si alte degete, spune Quinn. Daca, totusi, nu scapi de durerea din degetul mare desi nu-l mai utilizezi ca odinioara mergi la medicul de familie.

Doare: gîtul

Cauza este postura usor aplecata pentru a scie sms-uri si nu este deloc una benefica pentru corp. „Am multi pacienti care se plang din cauza durerilor de gat generate de o postura proasta la care folosirea mobilului are o contributie importanta", a explicat dr. Kenneth K. Hansraj, medic chirurg intr-un spital din New York. Dr. Hansraj a descoperit ca privitul in jos, la mobil, pune o presiune imensa pe coloana vertebrala. „Cu timpul, gatul incepe sa te doara, iar muschii pot fi cuprinsi de spasme si, in cele din urma, oasele incep sa-si schimbe structura", a declarat Dr. Hansraj.

Corecteaza: Ridica mobilul la nivelul ochilor, nu-ti mai apleca capul. „Oamenii uita sa isi foloseasca mobilitatea ochilor, poti privi in jos fara sa-ti apleci intreg capul", a argumentat Dr. Hansraj.

Doare: cotul

In cazul in care cotul este mentinut multa vreme intr-o pozitie flexata (ca atunci cand tii mobilul in fata ochilor) s-ar putea ca nevii din apropierea cotului sa fie prea intinsi motiv pentru care incepi sa simti dureri. Mai mult, oamenii isi tin incheieturile intr-o pozitie fixa in timp ce scriu mesaje, ceea ce pune si mai mult stres pe muschii antebratului, sustine Quinn. Iar asta poate cauza durere in cot si incheieturi.

Corecteaza: Schimba mainile des cand citesti un articol care te obliga sa tii mobilul in mana pentru multa vreme.

Doare: spatele

Nu doar gatul este aplecat inainte cand privesti la telefon. „Cand iti apleci gatul si umerii spre inainte muschii din fata se contracta in vreme ce muschii spatelui incep sa slabeasca, asa ca din punct de vedere muscular creezi dezechilibru odata cu trecerea timpului", spune Quinn. Rezultatul: dureri de spate si tensiune acumulata in corp.

Corecteaza: In timpul zilei fii atent la postura ta. Tine spatele drept, cu umerii trasi usor inapoi si fa un efort constient de a nu te cocosa. „Adesea, oamenii incep sa faca schimbari abia dupa ce durerile nu le mai dau pace", noteaza Dr. Hansraj.

Doare: incheietura

Dupa ce ai tinut pentru o veme indelungata incheietura flexata incep sa apara si durerile. Motivul este simplu: pozitia pune presiune pe tendoane si incheietura.

Corecteaza: Alterneaza mainile cand folosesti telefonul pentru ca asa iti vei ajuta nu doar cotul ci si incheietura. Incearca sa iti trimiti mesajele folosid PC-ul sau laptopul a caror tastaturi te protejeaza mai bine din acest punct de vedere.