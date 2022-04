10 alimente excelente pentru metabolism

Metabolismul este pe de-o parte cel mai bun aliat, dar pe de alta parte cel mai mare dusman pe care il poate avea o persoana. Ca sa-l mentii de partea ta, trebuie sa ai mare grija ce pui in farfurie. Iti dam 10 alimente care te ajuta in acest sens.

Cand suntem tineri, putem manca orice si oricand pentru ca nu se vede. Metabolismul isi face treaba ca la carte si arde toate caloriile pe care le-am consumat in nestire. Pe masura ce inaintam in varsta, acesta incetineste si incepe sa ne dea batai de cap. Ne miram de ce incepem sa ne ingrasam, de ce alimente care alteori nu ne ingrasau acum se vad la cantar si de ce lucrurile nu mai sunt atat de simple ca inainte.

Responsabil de toate schimbarile este metabolismul, adica procesul care transforma mancarurile in energie. In functie de cat de rapid este, caloriile se depun sau nu. Exercitiile fizice te pot ajuta sa-l mentii intr-un ritm alert, dar si anumite alimente care il pun la treaba.

1. Condimentele picante

Toate aromele picante pe care le presari in mancare stimuleaza metabolismul, circulatia sangelui si arderile. Ardeiul iute, de exemplu, are efect si asupra poftei de mancare si te va face sa nu mai ravnesti la tot ce vezi pe masa. Calitatile sale se datoreaza continutului ridicat in capsaicina – o substanta care stimulează receptorii durerii din organism, care cresc rata metabolismului cu 25%.

2. Scorțișoara

Acest condiment aromat are o serie de compusi care sunt super-sanatosi pentru tine, inclusiv unele care ajuta corpul sa metabolizeze zaharurile mai repede.

3. Broccoli

Contine calciu si vitamina C. Calciul ajuta la accelerarea metabolismului, iar vitamina C ajuta corpul sa absoarba mai mult calciu.

4. Ceaiul verde

Este bogat in antioxidanti care sunt esentiali pentru functionarea organismului si crestrea proceselor metabolice cu 4%. Si chiar daca nu contine cofeina, merita sa inlocuiesti una din cestile de cafea cu una de ceai verde pentru a arde in plus 80 de calorii pe zi.

5. Spanacul

Nu doar ca accelereaza metabolismul, dar acesta contine si doze mari de vitamina C, antioxidanti, potasiu, fier si magneziu.

6. Grepfrutul

Este bun pentru metabolism din doua motive: in primul rand, scade nivelul de insulina, iar in al doilea rand, este bogat in fibre.

7. Migdalele

Nu doar ca au un continut bogat in proteine, dar acestea au si acizi grasi importanti care stimuleaza activitatea metabolismului.

8. Carnea de pește

Pestele este bogat in acizi grasi Omega 3, responsabili cu reducerea nivelului de leptina. Aceasta este un hormone vinovat de incetinirea metabolismului. Pe langa peste, poti oricand sa-ti condimentezi gustarile cu nuci si seminte bogate si ele in Omega 3.

9. Merele

Sînt slabe in calorii si bogate in fibre. Tin mult de foame si iti pun metabolismul la treaba mai mult timp. Ce poate fi mai bun?

10. Fulgii de ovaz

Fulgii de ovaz sunt fibre solubile care sunt metabolizate mai lent de catre organism. Ca rezultat, nivelul de insulina din corp scade, iar ritmul metabolismului creste.