Voronin: în prezent, se lucrează asupra unei cărți...

În cadrul unui interviu acordat portalului TRIBUNA, președintele Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), Vladimir Voronin a fost solicitat să spună cum va marca PCRM jubileul de 25 de ani de la fondare.

„Noi pe parcursul întregului an am petrecut măsuri diferite, consacrate acestui jubileu al partidului. Mulți oameni vin în partid special în acest an de jubileu, dar se petrec și alte măsuri legate de activitatea partidului. În prezent, se lucrează asupra unei cărți, cu părere de rău, nu reușim să o edităm pînă la 22 octombrie, pentru că e un volum mare de evenimente care ne-au însoțit în acești în acești 25 de ani.

Noi sîntem prezenți tot timpul pe arena politică a Moldovei, de aceea sau adunat foarte multe evenimente în acești ani. Noi sîntem un partid cu tradiții, cu istorie, un partid clasic. Pentru noi e important să informăm şi cetăţenii, şi generația care o să ne urmeze, să înțeleagă ce înseamnă Partidul Comunist, cu ce sa ocupat și cu se ocupă, în afară de succesele electorale. Așa rezultate ca noi, comuniștii, nu au obținut nimeni, nici pînă la noi, în primii 10 ani de independenţă, nici acuma la 9 ani de cînd se află la guvernare așa-numita coaliție democratică. Avem oameni buni, rezultate frumoase, poziții, programe de dezvoltare a țării și a partidului, avem cu ce ieși în fața lumii. Nu ne este rușine să ieșim în acest eveniment de 25 de ani de cînd Partidul Comunist activează. Evenimentul îl petrecem sîmbătă, 20 octombrie”.