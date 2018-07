Voronin: Eu am propus numirea lui Kozak

Liderul PCRM, Vladimir Voronin este de părere că numirea lui Dmitri Kozak în funcția de reprezentant special al Rusiei în Republica Moldova este o decizie ”foarte corectă”, care va contribui la stabilirea unor relații constructive cu Federația Rusă. Declarații în aceste sens au fost făcute astăzi, în timpul ședinței Parlamentului.

”Relația dintre Republica Moldova și Rusia au scăzut considerabil pe toate dimensiunile. Politic, economic, social ș.a. cred că conducerea Federației Ruse a luat o decizie foarte corectă. Noul ambasador în același timp vine în Moldova și alt reprezentat cu statul foarte înalt de ministru, dl Patrușev, cred că aceasta este o măsură foarte concretă din partea Rusiei. Cum o să influențeze acest lucru referitor la rezolvarea conflictului transnistrean, o să vedem. Chiar dacă în decret scrie că dl Kozak se va ocupa de relațiie economice, eu cred că el va avea o contribuție și la rezolvarea conflictului transnistrean. Federația Rusă are relații constructive și normale cu toate țările membre CSI. Moldova este membră CSI și Federația Rusă ca unul din fondatorii acestei instituții, are interes ca relațiile să fie bine dezvoltate”, a declarat Vladimir Voronin.

Fiind întrebat dacă Dmitri Kozak ar putea reveni la acel memorandum cu privire la principiile de bază ale structurii statului unificat elaborat de către Federaţia Rusă, Vladimir Voronin a declarat: ”Dodon a spus după revenirea din Moscova că timpurile s-au schimbat. De aceea o să vedem cum o să evolueze situația, acest proces depinde de toți cei care sînt implicați în probleme soluționării conflictului transnistrean și reintegrării țării. Eficacitatea acestui format 5+2 a decăzut. N-o să fie posibil actualmente să se așeze Rusia și Ucraina la aceeași masă de tratative. Este o stagnare la general, nu demult a fost la Viena o ședință formală, care nu s-a soldat cu nimic. Trebuie de căutat alte formate, alte căi. Eu am propus că noi sîntem obligați să începem tratative directe cu Rusia. Am propus numirea lui Kozak în calitate de reprezentant al președintelui Federației Ruse în MD. Acest lucru ne dă o posibilitate de a trece la tratave directe pe marginea tuturor problemelor. Trebuie să muncim pentru îmbunătățira relației cu Federația Rusă și din punct de vedere economic și strategic etc.”.