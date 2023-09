Vlad Filat a anunțat candidatul PLDM la funcția de primar al capitalei

Oleg Burlacu este candidatul PLDM la alegerile locale din această toamnă din Capitală.

Anunțul a fost făcut de Vlad Filat, în cadrul unui briefing de presă, transmite Noi.md cu referire la stiri.md.

„Căutările noastre au fost lungi și deloc simple. Din start noi am căutat un candidat care să întrunească calitățile necesare pentru a scoate Chișinăul din criza profundă”, a declarat Filat.

„Sînt avocat cu o vastă experiență în domeniul administrației publice locale dincolo de Prut. Viitorul îl putem schimba doar împreună și sper că lucrul acesta va fi realizat împreună cu locuitorii Chișinăului.

Am locuit foarte mult timp în afara R. Moldova, am plecat din aceleași motive cum o fac majoritatea conaționalilor. Cred cu tărie că cei care au plecat au posibilitatea de a se întoarce înapoi și să dea plus valoare R. Moldova”, a declarat candidatul PLDM.