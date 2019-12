Vasile Chirtoca nu are nici o legătură cu „caruselul erotic” de pe PMAN Politică 10 decembrie 2019, 20:17

Ne-am adresat la consilierul municipal Vasile Chirtoca, rugîndu-l să comenteze informația apărută în Internet precum că feciorul său Alexei ar avea vreo legătură cu firma „Maximus plus” căreia îi aparține caruselul instalat pe PMAN.

„Da, într-adevăr, astăzi în Internet, în profilul „prietenului” meu din Facebook Sprinceană Vitalie a apărut o astfel de informație. Este un fake ordinar, deoarece feciorul meu Alexei este vicepreședintele Companiei DAAC Hermes și nu are nici o legătură cu firma Maximus Plus căreia îi aparține caruselul de pe PMAN. Adevărul este că Alexei îl cunoaște pe administratorul acestei firme Stanislav din copilărie. Ei sînt parteneri în firma „Coffee Like", în care Alexei este un investitor pasiv și care, după cum se poate vedea din denumire, comercializează cafea și băuturi pe bază de cafea. Eu cred că Alexei, în calitate de tatăl a doi copii ar fi printre primii care și-ar manifesta atitudinea critică față de aceste desene dacă le-ar vedea și ar ști cine le-a instalat. Eu în calitate de consilier municipal urmează să clarific de ce pe piață au fost instalate astfel de caruseluri, cine a autorizat instalarea lor.

Însă această informație a fost intens difuzată de fostul edil Dorin Chirtoacă căruia, probabil, nu-i place activitatea mea în cadrul Consiliului Municipal, în urma căreia au fost descoperite unele scheme organizate cu implicarea lui activă. Printre aceste scheme se numără: afacerea cu parcările cu plată în urma căreia orașul putea să piardă un business mare (actuala conducere a orașului prevede organizarea acestui business în numele întreprinderii cu un capital municipal sută la sută), cea cu suspendarea activității poligonului de deșeuri de la Țînțăreni, cu înstrăinarea terenurilor municipale cu o suprafață de zeci de hectare, cu construcții neautorizate etc. Este evident că Dorin de mult timp a așteptat ceva ce m-ar compromite pe mine și pe PSRM de aceea momentan a preluat acest fals.

Intenționați să apelați la judecată?

L-am rugat pe avocatul meu să examineze toate comentariile pe acest subiect din rețelele de socializare, precum și din presă și să ofere recomandări privind acțiunile noastre ulterioare.