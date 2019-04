Vardanyan: Moldova ar trebui să-și rezolve propriile probleme, fără parteneri externi

Autoritățile moldovenești ar trebui să renunțe la practica vicioasă de a coordona soluțiile pentru problemele ţării cu partenerii externi, deoarece ele înseși trebuie să le rezolve, fără dictatură, fără familiaritate, fără dependență și fără chinuri.

Această opinie a fost exprimată de politologul Ernest Vardanyan, care a fost invitatul emisiunii „Mecanismul de acțiune cu Elena Leviţkaia-Pahomova”, de la postul de televiziune NTV-Moldova, transmite Noi.md.El a menționat că în cadrul Consiliului Europei și al APCE, reprezentanții Moldovei sînt audiați doar atunci cînd discursurile deputaților moldoveni intră într-o anumită etapă a conjuncturii, cînd este profitabil ca aceştia să fie auziţi. „Și dacă nu este profitabil, atunci se pare că am vorbit, ne-am mai indignat şi noi și am plecat", a spus politologul.Ernest Vardanyan a menționat că nu este tentat să supraestimeze semnificația discursurilor din cadrul Consiliului Europei. „Nu pentru că ar fi o organizaţie inutilă. Nu. Dar pentru faptul că reacții la aceste discursuri deocamdată nu le-am văzut. Toată lumea știe totul. Moldova continuă să fie monitorizată de Consiliul Europei. De 20 de ani sîntem monitorizaţi și aceasta este o rușine! Timp de 15 ani nu putem să ratificăm Harta europeană a limbilor regionale sau minoritare. Este o situație rușinoasă în care Moldova se află. Și nimic, ei încă mai cer ceva de la noi! Spunem: Da, bineînțeles, și mergem mai departe", a declarat cu regret politologul.În opinia sa, în acest sens, cea mai eficientă tribună pentru Moldova, megafonul care nu poate fi oprit niciodată, este tribuna Parlamentului moldovean.Ernest Vardanyan a subliniat că un motiv al intensificării fenomenului de euroscepticism îl reprezintă faptul că oamenii doresc ca țara lor să fie auzită, să pună în prim-plan interesele țării lor.„Și eu personal doresc ca Moldova să nu mai fie întreţinută și să nu mai ceară cuiva din afară să ne rezolve problemele", a spus el. Dar, din păcate, trebuie să spun că, probabil, fără o intervenție externă, acum este puțin probabil să rezolvăm ceva", a continuat el, fără a preciza ce fel de intervenție externă este în discuție.„La general, cred că, din nefericire, am ajuns la punctul cînd, fără parteneri externi, este puţin probabil să facem faţă situaţiei. În general, sîntem în drum spre pierderea completă a suveranității, întotdeauna apelăm ba la unul, ba la altul, nu ne putem rezolva problemele fără parteneri externi. Și vreau să renunțăm la această practică. Aceasta este o practică vicioasă. Trebuie noi înşine să ne rezolvăm problemele. Trebuie să avem un Parlament legitim, un Guvern legitim, un președinte căruia îi vor fi restituite împuternicirile și o guvernare responsabilă care să rezolve problemele poporului de sine stătător, făcînd apel la partenerii externi atunci cînd este necesar să se facă ceva pe bază bilaterală, aşa cum prevăd normele unei diplomaţii bilaterale obişnuite. Atît. Fără dictatură, fără familiaritate, fără dependență și fără chinuri. Ei nu știu mai bine ce avem noi nevoie. Dar dacă vom crede că, uite, aşa este mai bine, dar fără ei nu putem, este şi asta o practică proastă”, a subliniat Ernest Vardanyan.