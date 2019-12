Urechean, despre Filat: Răspîndește zvonuri murdare (VIDEO)

Vreau să spun că există o mulțime de oameni demni în raionul Hîncești. Cît despre Filat, el are un alt dosar penal, în care procurorii cer 10 ani.

Heraclit era cel care a spus că într-un rîu nu poţi intra de două ori.Șansele lui Filat de a reveni la politică au fost evaluate de Serafim Urechean, fost primar general de Chișinău, în cadrul emisiunii „Important” de la TVC-21, transmite enews.md- Potrivit informațiilor dvs., Sandu și Filat vor participa la alegeri?- Sandu, desigur, poate participa. Cît despre Filat, Heraclit era cel care a spus că într-un rîu nu poţi intra de două ori.- Timoșenko în Ucraina ...- Nu este cazul. Filat are un alt dosar penal în care procurorii îi cer 10 ani. Îmi vine greu să vorbesc pentru că a răspîndit zvonuri murdare despre mine.Și el este cel care a distrus alianța „Moldova Noastră”, nu vreau să vorbesc despre el.Totuşi, în raionul Hîncești există o mulțime de oameni demni, el fiind departe de ei după merite.- Și cum a distrus în mod special alianța?- Prin bani, printr-o persoană interpusă. De rang înalt. Nu vreau să-i dau numele, or mai activează şi acum. Prin intermediul acesteia, i-a cumpărat pe lideri de raioane.- Și aceştia au plecat la LDPM?- Da. Ulterior, am acceptat o coaliţie, dar a fost o căsătorie inegală. Persoana pe care am respectat-o, care a devenit prim-ministru datorită contribuţiei mele, acum a ajuns la nivelul unui bîrfitor", a spus Urechean.