Un ex-ministru a comentat planurile blocului ACUM Politică 25 martie 2019, 10:30

Blocul ACUM a vorbit de mult timp despre prezentarea în Parlament a opt legi, care ar avea ca scop curățarea țării în cadrul "deoligarhizării", despre care se vorbește atît de mult în mass-media chiar şi de cei din ACUM.

Fostul ministru al Economiei, Alexandru Muravschi, nu a lăsat fără atenţie aceste declarații tari:

„Bravo! Dar există un mic detaliu. Deja, într-un fel, în societate, s-a ajuns la o înţelegere că, înainte de discuțiile oficiale, toate proiectele sînt expuse pentru iniţiere și discuții de către societatea civilă", a comentat fostul ministru al Economiei.

„Și am o mică întrebare: „Unde pot vedea proiectele inițiativelor voastre? Nu, nu denumirile, ci textul integral al documentelor pe care urmează să le prezentați Parlamentului. „Doriți sprijin din partea comunităţii? OK. Păi fiţi deschişi către societate. Vreau să văd textul integral al documentelor. Or, mai ştii, poate mîine veţi veni cu nişte prostii și eu, cel care v-am sprijinit pentru asta, voi arăta, delicat vorbind, cam aiurea. Cum îmi veţi compensa prejudiciul moral?”, întreabă expertul.

În cazul în care textele au fost deja făcute publice, iar expertul pur și simplu nu le-a putut citi – el a menționat că este gata să-și ceară public scuze pentru „lipsa de competenţe în căutarea de informații".