Un deputat democrat riscă să rămînă fără mandat

Deputatul democrat Grigore Repeșciuc ar putea rămîne fără mandatul de deputat, dacă instanța de judecată va menține decizia Autorității Naționale de Integritate, care a stabilit că legislatorul a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, semnînd 5 contracte cu 2 firme conduse de soția sa și socrul său, în perioada în care a fost primar al orașului Căușeni.

„După rămînerea definitivă a actului de constatare emis în acest caz, care este pasibil de contestare în instanța de contencios administrativ, Autoritatea Națională de Integritate va solicita decăderea ex-primarului din dreptul de a exercita funcții publice și funcții de demnitate publică pe o perioadă de 3 ani”, se spune într-un comunicat emis de ANI.ANI a inițiat procedura de control în privința deputatului după ce „Moldova Curată” a scris că , în calitatea sa de primar, Repeșciuc a semnat cu firmele administrate de soția sa și de socrul său contracte în valoare de aproape un milion de lei. Adițional, acesta a mai semnat și alte acte în conflict de interese, precum procesele-verbale ședințelor grupului de lucru pentru achiziții sau cu privire la evaluarea ofertelor.Contactat de TV8, Grigore Repeșciuc, a declarat că se va adresa în instanța de judecată, pentru a cere anularea actului emis de ANI.„Am primit actul. L-am semnat. Timp de 15 zile mă pregătesc și îl atac în instanța de judecată. Noi am fost la comisie, am arătat materialele. Am avut vreo două, trei întrebări. Am avut o întrevedere cu inspectorul. Dumnealui s-a atîrnat negativ și nu a găsit toate lacunele care sînt. Este o părere a inspectorului. Sunt foarte multe întrebări față de contractele care sînt acolo. Eu cred că în instanța de judecată toate întrebările acestea o să fie puse la punct”, a comentat Grigore Repeșciuc.