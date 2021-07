Ulanov, primele declarații după ce dosarul său a fost trimis în judecată: Circul politic continuă

Deputatul Partidului Șor Denis Ulanov se arată convins că dosarul penal în care este vizat se va încheia cu achitarea sa și condamnarea R.Moldova la CEDO, în consecință.

Declarațiile au fost făcut după ce astăzi Procuratura Anticorupție a anunțat că a finalizat și expediat în judecată cauza penală în care Ulanov este acuzat de „escrocherie” și „spălare de bani”, ambele infracțiuni săvârșite în proporții deosebit de mari și în interesele unei asociații criminale.

Continuă circul politic. Chiar și tot ce s-a întîmplat cu retragerea imunității mele parlamentare, vă amintesc că eu am fost unul din autorii inițiativei de anulare a imunității parlamentare acum cîțiva ani, mi-am pus semnătura pe acel document.

În ceea ce privește esența acuzațiilor care mi se aduc, voi veni săptămîna viitoare la o conferință de presă cu unele informații. Însă, faptul că aceast dosar nu se va finaliza cu nimic altceva decît cu achitarea mea și condamnarea Moldovei la CEDO – este clar. Am trăit cinstit toată viața, am plătit impozite, nu mi-am ascuns niciodată proprietățile. Averea pe care am acumulat-o pe percursul mai multor ani nu este ascunsă, a reacționat Denis Ulanov.

Cauza în care este vizat Ulanov face parte din dosarul denumit generic „Frauda bancară”, iar pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin comiterea infracțiunii, procurorii au instituit sechestre pe bunurile acestuia estimate la peste 9,7 milioane de lei.

Acum patru luni, la cererea procurorului general, parlamentul i-a ridicat deputatului Ulanov imunitatea parlamentară. Inculpatul pledează nevinovat și este cercetat în libertate.