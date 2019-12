Țîrdea: Amintesc Blocului ACUM că există o plîngere la Procuratură

Deputații au comentat decizia Procuraturii Anticorupție privind reluarea investigațiilor pe finanțarea din exterior a Partidului Socialiștilor, încetată, printr-o ordonanță, în vara lui 2019.

Deputatul socialist Bogdan Țîrdea afirmă că există o altă plîngere la Procuratură privind finanțarea Blocului ACUM din exterior, însă PSRM nu va insista pe investigarea acestui fapt.„Eu pot să le amintesc colegilor noștri din Blocul ACUM că în 2018 a fost creată o comisie parlamentară cu denumirea de Open Dialog, privind finanțarea externă a Blocului ACUM de anumite elemente separatiste din Donbass, de anumite elemente pro-ruse, FSB, KGB și tot așa. Mai mult decît atît, această comisie s-a adresat Procuraturii Generale privind intentarea unui dosar penal pe acțiunile vădit ilicite de finanțare ilegală din exterior de către Blocul ACUM. Da, sau nu? Da. Noi am fost unicii, PSRM-ul, care nu am susținut acea inițiativă, care ar fi mîrșav, cel puțin mîrșav să ataci în spate opoziția”, a comentat Țîrdea, transmite Noi.md cu referire la Unimedia În același timp, democratul Dumitru Diacov afirmă că nu este informat bine în privința acestui subiect: „O să vedem ce-i acolo, ce se aude... Nu știu cine a oprit. Acum atîta îmbulzeală pe tematica asta juridico-justițiară, încît cîteodată ești zăpăcit. Vrem să vedem ce anume s-a întîmplat”.„Nu am auzit, trebuie să urmăresc. Dar eu nu am un obicei să mă implic în activitățile sau să comentez, de regulă, declarațiile sau acțiunile în cadrul unui dosar sau altul. Dar am spus de multe ori că vrem cu toții să avem claritate și o investigare neinfluențată și obiectivă, foarte corectă și profesională în privința acestor subiecte, care sînt de interes public sporit”, a spus, la rîndul său, fostul ministru al Justiției, deputatul PD Vladimir Cebotari.Procuratura Anticorupție a reluat urmărirea penală în cazul finanțării externe a PSRM, a anunțat astăzi Andrei Năstase. Asta după ce în vara anului 2019 a fost emisă o ordonanță pe acest caz, prin care se urmărirea penală era încetată.