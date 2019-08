Timofti a comentat decizia privind anularea privilegiilor pentru foștii președinți

Fostul președinte al Republicii Moldova Nicolae Timofti spune că va merge pe jos, după ce astăzi Guvernul a propus Parlamentului anularea garanțiilor sociale pentru foștii șefi de stat.

„Nu dau comentariu, nu comentez, eu nu sînt comentator (…). S-a luat decizia, Guvernul ce dorește, aceea face (…). Am beneficiat de toate ce e prevăzut de lege (…). Acum o să merg pe jos, o să lucrez acasă, că nu am vilă, nu am încăperi de acestea care au alții; eu m trăit în limitele salariului”, a declarat Nicolae Timofti, contactat de TV8.

Guvernul a aprobat azi un proiect de lege care prevede că garanțiile sociale acordate persoanelor ce au ocupat funcţia de preşedinte al R. Moldova să fie anulate. Astfel, dacă decizia va fi adoptată de Parlament, foștii președinți nu vor mai beneficia de birouri, asistenții personali, iar de mașini, doar la comandă.