Sturza regretă că nu l-a "luat la bătaie pe Filat"

Fostul premier Ion Sturza se arată sceptic față de modul în care se mișcă lucrurile în țară pe dimensiunea luptei cu corupția și reformarea sistemului instituțiilor de stat.

Într-o postare pe o rețea de socializare, Sturza a declarat că nu e deranjat de criticile care i se aduc și s-a arătat totodată nedumerit de inacțiunea actualei guvernări."Sincer, mă bucur cînd cineva mă critică! Viața m-a învățat că o critică pe față e mai benefică decît o laudă pe la „spate”. Știți voi unde....De obicei, mă strădui să nu dau replici, întrucît astfel devii patetic și subiectiv. Dar acum observ o tendință nesănătoasă - să nu-i criticăm, analizăm. sînt de-ai noștri. Și pe aliați nu se poate de atins, nu cumva să stricăm „aliansul”. Sa fim serioși! Nu sînt eu omul care ar putea strica „aliansuri” și ar deranja pe cineva. Oamenii „moderni“ sînt extrem de egocentrici! Pentru ei, propria persoană, opinie este foarte importantă. Restul – doar un zumzet neplăcut...Așadar, consider că am dreptul, poate cam timid, dar oricum dreptul(!) să pun aceste întrebări:Ce se mai întîmpla cu dezolgarhizarea? De ce nu se insistă pe tragerea la răspundere a uzurpatorilor puterii în stat? De ce mai există PDM, partid-grupare mafiotă? De ce sînt „reîncarnați” cei care au avut funcții politice în guvernarea oligarhică? Ce se mai aude cu recuperarea miliardului? Revenim la procesul prin „procuratura” infestată de „ai lor” complici sau ne gîndim la ceva extraordinar? Cum recuperăm controlul asupra AIC? Încetișor, atent, ca să nu deranjăm cumva mafia ebraică (a nu se considera atac la naționalitate!) sau instantaneu, categoric, aplicînd dreptul nostru suveran la cel mai important obiect strategic pe care îl avem?!", s-a întrebat omul de afaceri.Totodată, el s-a arătat indignat că doar Ilan Șor a fost lipsit de imunitate parlamentară, în timp ce "alții din lista uzurpatorilor și cei implicați în furtul miliardului nu au fost deranjați".Ion Sturza a făcut o comparație cu situația din 2009 cînd, spune el, nu l-a criticat îndeajuns pe Vlad Filat."De ce déjà vu? În 2009, mulți îmi spuneau: „Nu-l critica pe Filat!”. Păcat că nu l-am luat la bătaie... Poate astăzi stăteam împreună cu burta la soare pe plaja , iar Moldova era o cu totul altă „poveste de succes”!P.S. Lucrurile descrise mai sus trebuiau făcute în primele ore ale guvernării. Acum e tîrziu. Am intrat în rutina birocratică, dar și opinia publică s-a liniștit, conformat", a mai remarcat fostul premier.