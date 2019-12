Stoianoglo, despre dosarul furtului miliardului: „În rapoartele Kroll nu este nimic despre beneficiarii finali”

Șeful Procuraturii Generale, Alexandr Stoianoglo, spune că în timpul ce urmează instituțiile competente își vor intensifica acțiunile de investigații în dosarul furtului miliardului.

Deși acum cîteva luni, membrii Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigării fraudei bancare, au dezvăluit cîteva nume din lista primită de la compania Kroll cu benecifiarii fraudei bancare, procurorul general susține că nu deține o astfel de listă a beneficiarilor finali din jaful secolului, transmite NOI.md cu referire la unimedia.info „Săptămîna trecută a avut loc ședința Consiliului Suprem de Securitate în cadrul căreia am examinat și dosarul furtul miliardului. Pot spune că în următoarele 4 - 5 luni, investigațiile în această direcție vor fi activizate. Sunt create foarte multe acțiuni procesual penale. Pînă acum nu avem niciun nume al beneficiarilor furtului”, a declarat procurorul general, Alexandr Stoianoglo.Întrebat în cît timp vom afla numele celor vinovați de jaful bancar, Stoianoglo a declarat că „e greu de răspuns la această întrebare”.„Mai devreme am văzut din presă că avem rapoartele Kroll I și Kroll II, astfel am crezut că în aceste documente sînt date precise. Însă, după ședința CSS am înțeles că, de fapt, nu este nimic despre numele beneficiarilor furtului miliardului”, a mai adăugat procurorul general.Amintim că la sfîrșitul lunii septembrie, Comisia Slusari a primit de la Kroll cîteva nume cu beneficiarii furtului miliardului. Printre aceștia se numără ex-liderul PDM, Vlad Plahotniuc , fostul premier Vlad Filat cît și persoane din anturajul său, de asemenea, se regăsesc numele deputatelor Marina Tauber și Reghina Apostolova, cărora le-a fost ridicată imunitatea parlamentară.De menționat că la mijlocul lunii iulie curent, Renato Usatîi ar fi intrat în posesia integrală a raportului Kroll-2. Liderul PN a publicat pe pagina sa de facebook imagini cu cîteva sumare unde în premieră a apărut numele lui Vladimir Plahotniuc Totodată, potrivit lui Usatîi, e vorba de partea a doua a raportului Kroll 2, care are circa 60 de pagini și aici ar scrie clar că Plahotniuc este beneficiarul furtului, iar Șor administrator. De asemenea, liderul Partdului Nostru susținea că din documente se demonstrează că Prime TV ar fi fost finanțat din banii furați.