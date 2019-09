Stepaniuc: Există semnale pozitive în relațiile cu Rusia, dar acest lucru este insuficient

Fostul deputat Victor Stepaniuc consideră că există semnale pozitive în relațiile cu Federația Rusă, dar acest lucru este insuficient pentru o țară ca Republica Moldova care are mari probleme și care trebuie să fie interesată de stabilirea unor relații bune și intense cu Rusia.

Potrivit lui, trebuie să fie făcuți pași mai fermi în stabilirea unor relații bune cu Rusia. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Glavnîi vopros” de la postul de televiziune NTV Moldova, transmite IPN „În raport cu Rusia a fost făcut, totuși, un pas înainte – întîlniri, sosirea lui Dmitri Kozak, unele evenimente interesante în viața social-economică și în relațiile politice. Cel mai important este că Guvernul nu a stabilit în aceste trei luni, dar trebuia, noi relații cu Rusia la toate nivelurile. În plus, sosirea ministrului rus al apărării, Serghei Șoigu, a fost calificată ca vizită neoficială și în Guvern au apărut multe întrebări, chiar și acuzații, iar acest lucru nu este frumos pentru că, într-un fel sau altul, această informație circulă”, a declarat Victor Stepaniuc.În opinia lui, acest lucru nu este unul potrivit mai ales că Republica Moldova urmează să semneze un nou contract de livrare a gazelor naturale cu Federația Rusă.Jurnalistul Valerii Demidețkii declară că Republica Moldova are mai multe probleme legate de exportul producției, trebuie să soluționeze problema transnistreană, țara este împărțită în jumătate la nivel de simpatii politice și în această situație doar un politician cu viziune pe timp scurt va desfășura o politică unilaterală. „Rusia fără noi va trăi și mai departe, dar pentru noi aceasta este îngrozitor. Rusia poate trăi încă 10-15 ani așa, pe cînd la noi țara „arde”, susține Valerii Demidețkii.Jurnalistul este de părere că prim-ministra Maia Sandu este un om pragmatic și înțelege că trebuie să meargă cu o vizită în Federația Rusă. În opinia lui, Maia Sandu are două probleme: prima problemă este electoratul ei și a doua – faptul că Guvernul nu poate oferi rezultate rapide, ceea ce așteaptă oamenii.