Socialiștii sar în apărarea lui Țurcan

Reprezentanții Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM) sînt deranjați de declarațiile făcute de partenerii de alianță din Blocul „ACUM”, după ce socialistul Vladimir Țurcan a fost votat președinte al Curții Constituționale.

Deputatul socialist Vasile Bolea le amintește celor de la „ACUM” că PSRM a votat pentru Guvernul Sandu, iar ulterior în diferite funcții ar fi fost numiți în diferite funcții „nănăşi, cumătri, concubine, foste soții”.„Desemnarea unui exponent al PSRM .... este un lucru grav, care știrbește și mai mult încrederea în instituție. Nu am înțeles etichetările unor colegi. Interesant, dar cînd toți 35 exponenți al PSRM au votat pentru investirea Guvernului, acest fapt nu a fost unul grav, ştirbind şi mai mult încrederea în instituție? Dar poate numirea în calitate de secretari de stat, adjuncți, interimari şi alți şefuşori pe nănăşi, cumătri, concubine, foste soții, nu a ştirbit deloc din imaginea acestor instituții?”, îi întreabă Bolea pe cei din „ACUM”.Acesta spune că nu se consideră lepros, bolnav de rabie, gripă aviară sau alte maladii transmisibile, pentru că face parte din PSRM.„Sînt mîndru că fac parte din marea familie a socialiştilor, o echipă unită, consolidată şi profesionistă. Am deplină încredere în profesionalismul actualei componențe a Curții Constituționale. Am încrederea că judecătorii CC, numiți recent, vor da dovadă de caracter, corectitudine şi se vor supune doar Constituției.În ceea ce ține de alegere în calitate de preşedinte al CC a domnului Vladimir Țurcan, consider că este un bun profesionist, cu o experiență bogată care, prin prestația sa, va întoarce încrederea cetățenilor în această importantă instituție din statul nostru.Cei ce au emoții şi nu pot să le stăpînească, le recomand să privească vreun serial, a la Санtа Барбара, Рабыня Изаура sau altele. Acolo puteți da frîu emoțiilor”, a conchis Bolea.