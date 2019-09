Socialiștii nu vor avea un candidat pentru circumscripția Vest-Europeană

PSRM și-a ales candidații pentru fotoliile vacante în trei din cele patru circumscripții.

Totuși, alegătorii din diasporă nu vor avea posibilitatea să aleagă un candidat socialist. Zinaida Greceanîi a declarat în cadrul emisiunii „Epicentru” difuzată la REN-TV Moldova, că partidul nu va opta pentru un mandat de deputat în această regiune.„Sîntem pregătiți să ne avîntăm în cursa electorală. Am hotărît deja cine vor fi candidații înaintați de partid în trei circumscripții. Vorbim despre regiunea Nisporeni , suburbiile Chișinăului și regiunea transnistreană. Totuși, am decis să nu participăm la alegerile din circumscripția Nr. 50 - Europa de Vest, așa cum am considerat că vor fi cheltuieli și investiții inutile”, a punctat Greceanîi.Speakerul a mai specificat că și de această dată vor participa candidații din alegerile parlamentare precedente, doar că vor lua în calcul vechile greșeli.Pe 20 octombrie, odată cu alegerile locale generale, vor avea loc și alegeri parlamentare noi în patru circumscripții: Nr.17 - Nisporeni; Nr. 33 - suburbiile din Chişinău; Nr.48 - localităţile din regiunea transnistreană şi circumscripţia Nr. 50 - Europa de Vest. Aceste circumscripții au devenit vacante după ce deputații Vladimir Plahotniuc și Viorel Melnic și-au depus mandatele de deputați, iar Andrei Năstase și Maia Sandu au ales funcțiile de prim-ministru și, respectiv, vicepremier.