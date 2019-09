Slusari reacționează: Aeroportul a zburat în offshore sub semnătura lui Lazăr

Deputatul blocului ACUM Alexandru Slusari reacţionează la intenţia fostul ministru al Economiei, Valeriu Lazăr, de a-l acționat în judecată pentru calomnie.

Slusari spune că „el ştie precis că în 2013 un interes sporit faţă de concesionarea Aeroportului au avut companiile renumite occidentale. Însă concursul a fost aranjat şi corectat din mers sub un singur personaj - Ilan Șor, care în paralel deja ciuruia BEM, cedat tot cu contribuţia ministerului economiei. Sub semnătura lui Lazar Aeroportul a zburat în offshore"„Acum dînsul cu impertinenta crasă vine cu explicatii precum ca doar 48 % din pasageri platesc aceasta taxa de 9 euro si noi degeaba ne revoltam. Pentru ce ea trebuie sa fie platita inca 50 de ani dupa restituirea creditului in 1998 eu asa si n-am inteles.Domnul Lazăr consideră ideea anularii concesionarii Aeroportului drept promisiunea electorală. Probabil ca acest lucru este, in opinia lui, mai rau decat o promisiunea oligarhica si intelegerea obscura, executata de fost ministru a lui Plahotniuc.Înțeleg ca Valeriu Lazar nu duce lipsa de bani. Dar sfatul meu ca el sa nu-i piarda in judecatia cu deputati, care sunt abilitati sa vina cu aprecierea politica actiunilor/inactiunilor marelui economist Lazar. Mi se pare ca ar fi mai oportun ca dansul sa pregateasca bani pentru avocati in cadrul unor rocese penale pentru activitatea lui "fructuoasa" in 2013,” se arată în postarea lui Slusari.