Sîrbu îi răspunde lui Ciobanu: Dumneavoastră promovați doar emoții negative, frustrări și ură

Indiferent de partidele în care sîntem, indiferent de cît de diferite ne sînt viziunile, argumentele nu trebuie înlocuite cu agresiuni fizice, a scris Sergiu Sîrbu pe pagina sa de facebook, după ce Maria Ciobanu i-a luat apărarea recidivistului Grigorciuc.

"Doamnă colegă Maria Ciobanu, dacă cineva v-ar fi agresat fizic pe dumneavoastră, reacția mea firească, umană și colegială ar fi fost să fac o declarație publică de condamnare a agresiunii asupra dvs și să vă îndemn să vă adresați poliției, pentru ca agresorul să răspundă (bărbătește) în fața legii pentru ce v-a făcut.Pentru că, indiferent de partidele în care sîntem, indiferent de cît de diferite ne sînt viziunile, argumentele nu trebuie înlocuite cu agresiuni fizice.Eu vă spun cu toată fermitatea că nu l-am jignit pe acel individ, dar chiar dacă i-aș fi spus ceva, agresiunea fizică nu ar fi fost justificată. Să vă amintesc de cîte ori ați insultat dvs diferite persoane? Și asta înseamnă că ar fi trebuit să vină să vă lovească?!! Că asta se înțelege din poziția pe care o exprimați. Sau ce promovați dvs de fapt? Cred că promovați doar emoții negative și frustrări, ură și agresivitate.În ceea ce privește plîngerea. Aceasta nu a fost depusă de mine. Poliția a început cercetarea cazului dat fiind că fapta a fost comisă în public. Eu doar am dat explicații pe caz.Potrivit prevederilor CPP organul de urmărire penală e obligat să facă cercetările pînă la capăt, în conformitate cu atribuțiile legale pe care le are. Regret dar pentru acest caz împăcarea părților nu duce la încetarea procesului.Îmi displace și mie total acest incident, dar nu am avut niciun rol în declanșarea lui.", a scris pe facebook, deptatul democrat, Sergiu Sîrbu.Amintim că într-o postare pe pagina sa de facebook, Maria Ciobanu i-a adresat o scrisoare deschisă lui Sergiu Sîrbu, în care îl justifică pe membrul organizaţiei extremiste "Antifa", Pavel Grigorciuc, cel care i-a cauzat parlamentarului o comoţie cerebrală.Deputatul blocului condus de Maia Sandu şi Andrei Năstase i-a cerut lui Sergiu Sîrbu să-şi retragă cererea depusă la poliţie pe numele recidivistului. Mai mult, aceasta afirmă că Pavel Grigorciuc nu i-a cauzat democratului nicio leziune corporală.