Șeful statului, la întrevederea cu Bolton: E necesar să fie menținut consensul politic

Administrația Președintelui, în colaborare cu Parlamentul și Guvernul, vor promova în continuare o politică externă echilibrată în vederea stabilirii unor relații pragmatice de parteneriat cu statele din Vest și din Est.

Declarația a fost făcută de președintele Igor Dodon în cadrul discuțiilor purtate astăzi cu John Bolton, consilier al Președintelui SUA pentru securitate națională, care se află într-o vizită la Chișinău Cei doi oficiali s-au pronunțat pentru păstrarea consensului intern și continuarea susținerii externe a majorității parlamentare nou create în Moldova.„Am discutat un spectru larg de chestiuni ce țin de relațiile bilaterale, am constatat activizarea cooperării bilaterale după schimbarea pașnică a guvernării în luna iunie curent.Totodată, am apreciat pozitiv interesul major al conducerii SUA față de stabilirea unor contacte mai intensive cu țara noastră. În legătură cu aceasta, am reamintit despre vizita înalților oficiali ai Departamentului de Stat și ai Agenției Internaționale pentru Dezvoltare (USAID), ceea ce demonstrează începutul unei etape noi în dezvoltarea parteneriatului strategic dintre Republica Moldova și SUA”.Șeful statului a mai subliniat necesitatea reglementării pașnice a conflictului transnistrean, cu respectarea integrității teritoriale a Republicii Moldova.Igor Dodon i-a comunicat oficialului american că la sfîrșitul lunii septembrie, în cazul vizitei programate în SUA, va susține un discurs de la tribuna Adunării Generale ONU. Șeful statului a mai declarat că mizează pe organizarea unei întrevederi bilaterale cu reprezentanții conducerii SUA, la Washington sau New York.