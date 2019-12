Șeful Procuraturii Anticorupție a comentat eliberarea lui Vlad Filat

„Procuratura nu a fost parte la examinarea procedurii de eliberare condiționată înainte de termen. Procedura este prevăzute de Codul de Procedură Penală. Noi nu am avut în procedură nimic, nici nu am participat. Nu am văzut hotărârea judecătorească, de aceea nu pot să comentez”, a declarat șeful Procuraturii Anticorupție, instituție care a instrumentat dosarul.