Ședința Parlamentului: Guvernul Recean urmează să ceară vot de încredere (LIVE TEXT)

13:46 // Marina Tauber a venit în parlament pentru a îi înmîna lui Dorin Recean mai multe facturi.

Igor Grosu: Domnule candidat vă rog să nu atrageți atenția la doamna deputată.

Recean: Doamnă Tauber o jumătate din aceste facturi deja sînt achitate. Dacă șeful vostru nu fura miliardul atunci nu era nevoie să faceți acest teatru acum aici. Vă duceți, îl aduceți miliardul înapoi și guvernul în continuare va avea grijă de cetățenii pe care dumneavoastră i-ați furat. Vă mulțumim!

Deputații scandează: La pușcărie!

13:40 // Burduja: Top cinci pași care le veți întreprinde în sectorul economic.

Recean: 1. Acces imediat la resurse pe termen lung și resurse ieftine

2. deregularea tuturor certificatelor pentru ca o companie să își poată performa activitatea.

3. accesul companiilor la piețele informaționale

4. digitalizarea

5. Să avem procesul de aderarea la UE pentru ca să putem deschide piețe pentru business-ul mic și mijlociu.

Burduja: Top cinci pași pentru a majora puterea de cumpărare a populației?

Recean: 1. noi deja acoperim o jumătate din factură, dacă nu se furau bani noi puteam să acoperim și mai mult și noi facem acest lucru din resursele bugetului din resursele venite din UE și SUS

2. noi de asta insistăm să creștem economia pentru ca să creștem veniturile populației.

Noi vom crea programe sustenabile pentru ca cetățenii să poată să își realizeze drepturile lor economice nestingherit.

13:31 // Cheptănar: RM este în prezent ținta unui război hibrid. În toamnă am văzut cum gruparea SOR a încercat să organizeze proteste plătite.

Recean: Așteptarea noastră este că intensitatea va crește și mai tare în timpul următor. Grupurile criminale credeau în toamnă că vor putea scăpa de pedeapsă. Vă dau asigurare că instituțiile RM sînt pregătite să facă față acestor atacuri și deja fac față acestor atacuri.

Cheptănaru: Vedem acum, mișcarea șoarecilor pentru cașcaval a ieșit cu o inițiativă de a solicita guvernului să plătească în întregime facturile. Eu vreau să vă întreb dacă sponsorul principal al acestei mișcări, ȘOR nu fura acel miliard. Cîte facturi ar putea fi plătite din acel miliard.

Recean: Cinci miliarde și cinci sute au fost alocate în această perioadă cetățenilor pentru a compensa facturile care au crescut. Un miliard de euro furați îs de patru ori decît aceste facturi, aproape jumătate din factura curentă este acoperită de guvern, prin urmare impactul furtului miliardului îl vedem pe față. La mine zilele trecutee au fost niste soli ale lui Șor, dacă nu era furtul miliardului noi cu toții avem cu toții bani pentru pensii, am fi avut bani să construim o clinică pentru bolnavii de cancer, pentru că în țara asta potențial există. Atunci cînd din economie se fură, se fură cu nemiluita iată avem aceste constrîngeri.

13:27 // Caraman l-a îndemnat pe Recean să comenteze raportul PLDM prin care se cerea tragerea la răspundere a sa în perioada în care era la conducerea MAI.

Dorin Recean: Ceea ce s-a întîmplat atunci refletă atitudinea mea față de corupție. Pentru că eu nu am satisfăcut și nu am răspuns multor solicitări din partid atunci, iată că s-a ivit acest raport fals. El atunci a fost tirajat pentru a face presiune asupra mea pentru ca să admit cerințele partidului.

Eu niciodată nu ezit și nu evit problemele, eu de fiecare dată am să mă implic să opresc un abuz și atunci cînd fac acest lucru sînt foarte dur. Eu nu iert abuzurile, eu nu permit lipsa de integritate.

13:25 // Dorin Recean: Noi trebuie să confruntăm și amenințările hibride care se multiplică, noi am trecut printr-un val de amenințări în toamnă, dar trebuie să înțelegem că următorul val cu intensitate și mai mare de abia începe.

Există o așteptare foarte mare a societății în cazul luptei împotriva corupției. Corupția mare trebuie pedepsită, iar relațiile ne formale care există la nivel local deasemenea trebuie rupte. Aici vreau să menționez că o digitalizare a procesului care trebuie să aibă loc în guvern ne-ar ajuta să prevenim corupția. Oferirea de servicii publici transparent ne-ar ajuta să prevenim corupția. Guvernul nou va trebui să accelereze reforma justiției în ce sens, ea a fost concepută foarte bine și aceste mecanisme zu mmizat pe faptul că cei care sînt în interiorul sistemului justiției trebuie să lucreze conform legislației, trebuie să respecte normelel cu părere de rău acțiunile nu au fost conform așteptările, iată de ce noul guvern va accelera această curățare.

O altă prioritate este rezolvarea pașnică a diferendului transnistrean, ca zona transnistreană să fie demitarizată.

13:21 // Dorin Recean a prezentat componența guvernului care urmează să îl conducă.

În plenul parlamentului, viitorul prim-ministru a anunțat că ministrul apărării, Anatolie Nosatîi nu este prezent la ședința parlamentului pe motiv că ar fi testat pozitiv la COVID-19.

13:20 // Dorin Recean: Un al domeniu la care vreau să atrag atenția este domeniul digitalizării, în guvernul care îl voi conduce digitalizarea va avea un profil și mai pronunțat, pentru că ea stă la fundamentul productivității în orice ramură din economia națională. Digitalizarea nu este doar despre serviciile publice, digitalizarea este un factor care potențează relațiile dintre agenții economici și consumator și foarte important ea ne va ajuta să internaționalizăm economia noastră, să facilităm exporturile noastre.

13:10 // Dorin Recean: Prioritatea mea este să introducem eficiență și ordine în istituțiile guvernamentale, astfel ca serviciile publice să fie cît mai aproape de cetățeni și mediul de afaceri. Este importantă dezvoltarea economică, ea stă la baza tuturor necesităților pe care noi trebuie să le acoperim în toate sferele.

De asta guvernul pe care intenționez să îl conduc, se va concentra pe dezvoltarea economică. Deasemenea dezvoltarea economică presupune accesul întreprinderilor la piețele internaționale. Oamenii de afaceri trebuie să aibă accesul la resursele din afara țării, iar în același timp trebuie să creăm insule de succes în RM, dar și să atragem investitorii străini.

O altă prioritate este pacea și stabilitatea, am menționat că noi trăim trăim vremuri tulburi și noi împreună trebuie să facem față acestor provocări, trebuie să consolidăm capacitatea noastră de apărare și în capacitatea noastră de a asigura ordinea publică.

Toate acestea se încadrează în programul Moldova Europeană 2030, integrarea UE înseamnă mai mult ajustarea regulilor interne ca fiecare cetățean să se poată simte liber, să se dezvolte și să crească bunăstarea. Este important să construi Europa la noi acasă, aceasta înseamnă aderarea RM la UE, acest lucru este despre ce facem noi în interior pentru ca cetățenii noștri să trăiască mai bine, să aibă oportunități de dezvoltare și să creieze produse și servicii inclusiv pentru piața UE.

Avem de confruntat probleme grave energetice, de aceea am format în cadrul Guvernului un minister destinat pentru domeniul energetic.

13:05 // Ședința Parlamentului a fost reluată. Dorin Recean urmează să vină în fața aleșilor poporului pentru a cere vot de încredere pentru echipa sa.

12:00 // Deputații au anunțat o pauză pînă la 13:00

11:59 // Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.96, 102, 123, Titlul IV; Legea nr.1056/2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal – art.4; ș.a.), votat în lectura I.

11:34 // Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (art.25, 28, 45, ș.a.), votat

11:30 // Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.278/2007 privind controlul tutunului – art.2, 10`1, 10`2 ș.a; Codul contravențional – art.91`1; Legea privind supravegherea de stat a sănătății publice – art.16, 18; ș.a.), votat în lectura II.

11:26 // Proiectul de lege pentru prevenirea și combaterea dopajului în sport, votat în lectură finală.

11:22 // Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (aspecte conexe de guvernanță corporativă și piața de capital), votat în lectura I.

11:13 // Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.139/2018 cu privire la eficiența energetică, votat în lectura I.

10:47 // Proiectul de lege cu privire la accederea Republicii Moldova la Acordul parțial extins al Consiliului Europei privind rutele culturale, reconfirmat prin Rezoluția Comitetului de Miniștri CM/Res (2013) 66 al Consiliului Europei, aprobat de aleșii poporului.

10:20 // Deputații au aprobat ordinea de zi

10:15 // Deputații PAS, anunță că vor transfera salariul pentru o zi în contul Minsiterului Finanțelor pe conturile în care vor fi adunați bani pentru ajutorarea victimelor cutremurului din Turcia.

BCS se alătură mișcării de susținere a poporului turc, astfel salariul pentru 3 zile ale deputaților fracțiunii parlamentare va fi transferat pe contul Ministerului Finanțe pentru ajutorarea poporului turc.

Grosu: Întradevăr, acum trebuie să fim solidari, am avut o discuție cu autoritățile de la noi.

10:11 // Grosu: Sătămîna trecută am aflat despre un accident cuplit produs pe Viaduct. Am citit mesajul emoționant scris de tînăra care a fost victiva acestui accident. Rămasă fără picioare, Marcela începe o nouă viață și are nevoie de ajutorul nostur. Vreau ca noi, colegii, cei care sîntem în parlament să facem tot posibilul pentru a înăspri legislația pentru șoferii care nu respectă limita de viteză. Viața are prioritate. Trebuie să avem cît mai curînd înregistrate în parlament acele modificări legilative pentru a discuraja, a sancționa aceste încălcări.

10:09 // Parlamentul a ținut un minut de reculegere în memoria victimelor cutremurului din Turcia și Siria.

10:05 // Ședința paralmentului a început cu prezența în sală a 88 de deputați.

Ședința Parlamentului Republicii Moldova. Premierul desemnat, Dorin Recean vine în parlament pentru a cere vot de încredere pentru echipa cu care urmează să conducă noul Guvern.

