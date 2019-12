Scîntei la ultima ședință a Parlamentului: „Închipuiți-vă dacă Maia Sandu cîștigă alegerile..”

Parlamentul și-a încheiat ieri sesiunea de toamnă 2019. Tradițional, deputați din fiecare fracțiune au susținut discursuri de la tribuna centrală, iar la sfîrșitul ședinței a fost intonat imnul de stat.

Primul care a ieșit la microfon a fost deputatul Partidului Șor, Petru Jardan. Acesta le-a spus colegilor că și-a pregătit discursul, dar a renunțat la el.„A vorbi frumos toți putem. Sper din tot sufletul ca anul viitor să fie mult mai bun față de cel precedent”, a declarat Petru Jardan.Liderul fracțiunii PD, Dumitru Diacov , a declarat că formațiunea pe care o reprezintă nu a intrat în coaliția de guvernare, chiar dacă a votat pentru Guvernul Chicu.„Oamenii nu pleacă din țară numai din lipsa locurilor de muncă, mulți pleacă și din cauza atmosferei. Toți avem o mare datorie, să avem grijă de starea de spirit a țării noastre, nu această agresivitate în discursuri. Noi nu am intrat în coaliție, am votat acest Guvern și am creat o perspectivă pentru Moldova. Noi am salvat țara ca să aibă Guvern, să fie guvernată. Nu ați spus nimic despre ce facem în 2020. (...). Închipuiți-vă dacă cîștigă Maia Sandu alegerile prezidențiale, iar socialiștii sînt la putere. În țara asta o să fie pace, o să fie liniște, cooperare? Dacă cîștigă Dodon și vine dreapta la putere, o să fie liniște? Este o problemă extraordinar de serioasă”, a spus Diacov.La rîndul său, socialistul Vlad Bătrîncea a vorbit despre despre realizările PSRM.„Atunci cînd spuneți realizări bune, uitați că au votat și socialiștii. Noi știm să fim parteneri buni, dar Guvernul asumat de Blocul ACUM ne spunea că nu sînt bani. Veneam cu idei, dar ni se spunea să nu abordăm probleme, chiar dacă ele erau în acordul semnat. Atunci cînd îl criticați pe președintele Igor Dodon , uitați că el s-a aflat cu noi în această sală, împreună cu noi a negociat”, a spus Bătrîncea.Parlamentul se întruneşte în două sesiuni ordinare pe an. Sesiunea de primăvară începe în luna februarie şi nu poate depăşi sfîrşitul lunii iulie. Sesiunea de toamnă începe în luna septembrie şi nu poate depăşi sfîrşitul lunii decembrie.