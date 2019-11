Sandu comentează dosarul interceptărilor

Fosta prim-ministră și co-președinta Blocului ACUM, Maia Sandu, într-un interviu pentru UNIMEDIA, a făcut referire la dosarul interceptărilor II și modalitatea prin care Vladimir Plahotniuc ar fi folisit SIS-ul pentru a intercepta oamenii incomozi regimului, specificând că fostul președinte PD ar fi utilizat bani privați pentru a plăti anumiți oameni din sistem, pentru a intercepta anumite persoane.

„Cu siguranță au fost interceptări. E mai greu să clarificăm unde s-au făcut și de către cine. Din informațiile pe care le am eu, și iarăși, nu pot să fiu sigură 100%, pentru că, din păcate, instituțiile noastre sunt slabe și nu oferă probe sau informații exhaustive... Din informațiile pe care le dețin eu, cred că până la urmă a fost o combinație din oameni din instituțiile de stat, din Ministerul de Externe de exemplu, și oameni plătiți privat, cu echipamente private care au fost folosite pentru aceste interceptări. Eu consider că statul are echipamente depășite, care nu ar fi putut să facă așa o activitate majoră de interceptări. Și atunci Plahotniuc a investit din bani privați, bine... furați, pentru a cumpăra echipamente și cumva a folosit și angajați ai statului și angajați pe lângă stat care primeau bani din altă parte. Cam așa a funcționat acest sistem. Dar, cu siguranță, interceptări au existat”, a declarat Maia Sandu.

Reamintim că președintele Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, Chiril Moțpan, a prezentat o listă cu mai multe persoane, care ar fi fost interceptate. Potrivit lui, aceste interceptări au fost făcute la indicația fostului regim democrat.