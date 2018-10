Ruţkoi a povestit despre impunerea în 1992 a RM să restabilească pacea

Omul de stat şi figură politică, fostul vicepreședinte al Federației Ruse, generalul-maior de aviație Alexander Ruţkoi, retras din armată, a vorbit despre constrîngerea autorităților RM de a încheia pacea în anul 1992.

Într-un interviu acordat Agenției Federale de Știri, vorbind despre politica externă a Rusiei, el a remarcat, printre altele, faptul că aceasta s-a schimbat cu siguranță în bine, dar totuși autoritățile FR nu au suficientă determinare și rigiditate, subliniind că Rusia ar trebui să se ocupe în Ucraina cu impunerea păcii, menționînd drept exemple cîteva episoade din viața sa, unul dintre care se referea la Transnistria.

"Transnistria, anul 1992. Au plecat într-acolo: Burbulis, Starovoitova, Kozîrev, dar în cele din urmă totul s-a încheiat cu bătălia de la Bender. Atunci Elțin m-a chemat şi mi-a ordonat să mă ocup de această situație, permiţîndu-mi să acționez după cum voi considera eu necesar. Am zburat într-acolo și i-am trimis un ultimatum președintelui Moldovei, Snegur, ca timp de 24 de ore el să-și retragă trupele. El nu le-a restras, eu am alertat sistemele de artilerie și nu au mai existat acolo trupe de-ale lui Snegur ", a remarcat Alexander Ruţkoi.

"Același an 1992, Ţhinval. Pe atunci eram președinte interimar, în absența lui Elțîn. Mă sună primarul capitalei din Osetia de Sud, spunîndu-mi: "Auziţi detonările? Artileria georgiană atacă oraşul Ţhinval". L-am sunat pe Șevardnadze, întrebîndu-l: "Sînt trupele voastre?”, m-ia răspuns că nu. Dau comanda să fie distruse. Telefonează din nou Şevardnadze, acuzîndu-mă de toate celea și mă amenință cu Tribunalul de la Haga. Îi răspund că are la dispoziţie trei ore ca să retragă trupele din Ţhinval, altfel va fi atacat oraşul Tbilisi. Și gata - războiul s-a terminat. Nu o fac pe eroul, spun acest lucru pentru că nimeni nu are dreptul să omoare oameni, în plus există conceptul politic de "impunerea păcii". De aceea, nu tebuie să fim prea îngăduitori", a declarat fostul vicepreședinte al Rusiei.

El s-a pronunţat referitor la această temă, în contextul discuţiilor privind situația cu Ucraina. "Autoritățile acesteia și-au însușit dreptul de a ucide civili, punîndu-se astfel în afara legii, iar noi nu facem altceva decît vorbim. Există „Minsk-1”, există „Minsk-2” și niciunul dintre aceste acorduri nu este realizat. Doar un lucru poate fi îndeplinit – impunerea păcii. Forțele armate ale Ucrainei au tras asupra Doneţkului - punctul din care s-a tras este detectat, acolo soseşte în zbor „Iskander” și lasă un crater.

La întrebarea clarificatoare a jurnalistului despre faptul, dacă Rusia ar trebui să ia măsuri de constrîngere în vederea stabilirii păcii în Ucraina, Alexandr Ruţkoi i-a răspuns: "Bineînțeles. Toate acordurile din Minsk au fost semnate, ceea ce înseamnă că acestea trebuie executate. Francezii și germanii nu vor să se ocupe de acest lucru, oamenii din Donbas fug la noi, le trimitem ajutor umanitar. Lor nu le sînt plătite pensii, salarii, ba mai sînt şi bombardaţi. Iar noi tot scriem note. Ce fel de note! Trebuie să fie sunat Poroşenko și să i se spună: "Dacă mai zboară un proiectil spre Doneţk, veți prinde „Iskander”-ul la Kiev".