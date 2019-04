Roibu: 27 martie 1918 este o zi tragică în istoria țării

Președintele mișcării de tineret „Urmașii lui Ștefan”, Dumitru Roibu, afirmă că ziua de 27 martie 1918 trebuie reținută ca o zi tragică în istoria țării.

„Este data la care a fost oficializată ocupația românească a moldovenilor”, se arată convins activistul.Prezent la dezbaterea televizată pe marginea zilei de 27 martie 1918, Dumitru Roibu a remarcat că Sfatul țării a fost un organ nelegitim, care nu a fost ales de cetățeni și, prin urmare, nu avea competențe pentru a vota așa-numita Declarație de unire.„Sfatul țării a cunoscut o perioadă grea în care unii deputații au dispărut, alții au fost împușcați. S-a vorbit în istorie și despre șantaj, și despre prezența Armatei române pe teritoriul nostru. Ce omit să spună unii adepți unioniști este că, de fapt, declarația de unire mai conține și 10 puncte foarte importante care au fost anulate abuziv, ceea ce înseamnă că Republica Democratică Moldovenească a fost trasă pe sfoară. A fost un stat care și-a pus bazele, a început să se dezvolte să se construiască, însă încercările lui au fost zădărnicite de Statul Român, avînd tendințe expansioniste”, a menționat Roibu în cadrul unor dezbateri.”Deși a fost supus unor grele încercări, poporul moldovenesc a reușit să-și păstreze identitatea și unitatea”, mai spune liderul mișcării „Urmașii lui Ștefan”.„Noi, cei din teritoriul dintre Prut și Nistru, fiind rupți la 1812 de trupul țării Moldovei, ne-am păstrat identitatea noastră moldovenească, nu ne-am deznaționalizat, nu am devenit alt popor, nu am căpătat altă limbă, dar am continuat să ducem mai departe valorile noastre pe care le-am moștenit din vechime”.