Rodica Iordanov, ”noul” Ministru al Mediului

Rodica IORDANOV și-a păstrat funcția de Ministrul al mediului, funcție deținută și în cadrul cabinetului Gavrilița.

Pînă a deveni ministru, din 9 august 2021, ea a ocupat funcția de secretar de stat la Ministerul Mediului.

Anterior, în perioada 2013-2021, oficialul a fost director executiv al EcoContact/Centrul de informare și consultare de mediului.

Din 1998 pînă în prezent e conferențiar universitar, Departamentul Drept Public, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova. Iar înainte de aceasta, în 2001-2004; 2005-2012 – coordonator de țară a oficiului, Milieukontakt International (Fundație Regatul Țărilor de Jos), Chișinău, iar în 2004 – manager de proiect, responsabil pe componenta juridică, Centrul Regional de Mediu pentru Europa Centrală și de Est, Budapesta, Ungaria.

Potrivit CV-ului, Rodica Iordanov este doctor în drept, Dreptul Mediului, Academia de Științe a RM, Institutul de Istorie, Stat și Drept (2002-2007). În perioada 2000-2001 a studiat masterat în Drept Civil, USM. În 1998 – Program de instruire, nivelul de licență în drept (semestru VI), Utica College of Syracuse University, Department of Political Science and International Law, SUA. 1999 – Program de instruire-practică pentru tinerii profesori (semestru II), Maastricht University, Maastricht, Regatul Țărilor de Jos.

Noul ministru al Mediului vorbește romînă, engleză și rusă.

S-a născut la 11 martie 1976.