Reacția lui Jardan, după ce i-a fost ridicată imunitatea parlamentara

După ce astăzi deputații au votat pentru ridicarea imunității parlamentare deputatului Petru Jardan, cel din urmă a venit cu o reacție pe rețelele de socializare în care s-a arătat indignat de faptul că totul se întîmplă în lipsa lui. Deputatul a menționat că va fi disponibil să se prezinte la organele de urmărire penală după data 24 septembrie.

„Fiind într-o deplasare peste hotare din motive personale, am transmis o cerere președintelui Comisiei juridice, numiri și imunități, Sergiu Litvinenco, prin care am motivat imposibilitatea prezentării la ședința de astăzi și am solicitat să fie numită sedința comisiei juridice, numiri și imunități, unde urmează să fie examinată cererea procurorului, în orice zi începînd cu data de 24 Septembrie.

Comisia parlamentară nu a ținut cont de asta și a acceptat astăzi cererea Procurorului general interimar de ridicare a imunității mele de deputat în Parlament. Toate acestea, se întîmplă în lipsa mea și fără a-mi oferi posibilitatea să-mi expun poziția atît în cadrul Comisiei, cît și în plenul Legislativului, iar astfel se încalcă grav procedurile și drepturile, prevăzute de Constituție. Confirm încă o dată pe această cale că voi reveni în țară pe 24 Septembrie și sunt dispus să mă prezint la organele de urmările penală, pentru înfăptuirea tuturor măsurilor ce se impun”, a scris Petru Jardan pe pagina sa de Facebook.