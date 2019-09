Raportul de 100 de zile a guvernului Sandu, prezentat printr-un scenariu de film

Raportul de 100 de zile de la investirea în funcție a guvernului condus de Maia Sandu a fost printr-un scenariu de film în care noii miniștri s-au pomenit pe o corabie stricată care s-a pomenit în mijlocul unei furtuni, iar toți șobolanii care au losat doar găuri pe unde s-au scurs proviziile au fugit ca lașii de pe ea.

În cadrul unei conferințe de presă, premierul Maia Sandu a descris printr-o metaforă situația în care se afla Republica Moldova în momentul preluării puterii în luna iunie 2019.”Am preluat guvernarea neștiind de fapt care este situația reală în țară. Ceea ce am găsit pe corabie ne-a îngrozit. Cei care ne privesc filmul din sala de cinema, le este ușor să emită judecăți despre calitatea filmărilor, a decorului, sau a regizorului. Lucruile au fost mult mai complicate. Ne-am fi dorit să ne trezim pe un iaht cu patru motoare perfect funcțional. Pe cînd ne-am trezit pe o corabie dărîmată în toiul unei furtunide pe care am fost nevoiți să alungăm șobolanii și să astupăm găurile”, a spus Maia Sandu.Potrivit premierului, în primele 100 de zile de guvernare, principala problemă a fost nu doar gaura de 4,5 miliarde de lei în buget, dar și lipsa oamenilor onești care să poată gestiona corect lucrurile în stat.”Sigur cîte odată am făcut greșeli, dar am muncit zi și noapte ca să ne asigurăm că nava se îndreaptă către un port sigur. Putem azi să spunem că am reușit să ieșim din furtună, avem apă și merinde ca sa supraviețuim în ape calde. Comentatorilor din sala de cinematograf le spunem doar că nu primim sfaturi de la cei care adăpostesc șobolanii. În primul rînd oamenilor, primarilor, jurnaliștilor, activiștilor civici le-am redat libertatea. Oamenii pot să respire liberi nu îi mai persecută nimeni din motive politice, oamenilor de afacei nu li se mai cere să faca contribuții. Am eliminat interceptările la comandă politică. Am scos măștile de pe fața politiștilor ca să îi vedem la față pe cei care au datoria să ne păzească. Statul a încetat să fie un instrument de constrîngere a celor care critică guvernarea”, a adăugat Sandu.Totodată, prim-ministra a menționat că au fost eliminate scheme de corupție de la Aeroportul Chișinău, Metalferos și alte întreprinderi și instituții în erau infiltrați oamenii lui Plahotniuc și a lui Șor.